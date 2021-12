Beamtenbund will Baden-Württemberg-Zuschlag

per Mail teilen

Der Beamtenbund ringt mit dem Tarifergebnis im öffentlichen Dienst. In Baden-Württemberg will er für die Staatsdiener mit einem "Baden-Württemberg-Zuschlag" noch einmal mehr herausholen. Verbandschef Kai Rosenberger sagte der Deutschen Presse-Agentur, für aktive Beamte wie auch für Pensionäre, die unter Reallohnverlust litten, wäre dies ein Akt der Wertschätzung. Denkbar seien ein Zuschlag auf die lineare Erhöhung oder eine Verkürzung der vierzehn Leermonate. Die bundesweit mehr als eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen ab Dezember kommenden Jahres 2,8 Prozent mehr Geld und spätestens im kommenden März eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro. Der Abschluss kostet Baden-Württemberg 190 Millionen Euro in den Jahren 2022 und 2023 zusätzlich.