Ein Künstler mit Mission: Jonas Denzel will tote Ecken in Karlsruhe wieder lebendig machen. Und die sind in Corona-Zeiten oft noch ausgestorbener als sonst. Mit seinem "Beambike" bringt er deshalb Licht ins Dunkel.

Sendung am Fr , 19.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW