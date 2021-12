Der Süden behält Sommerferien-Rhythmus bei

In Baden-Württemberg und Bayern sollen die Sommerferien auch weiterhin erst spät, also Ende Juli oder Anfang August, beginnen. Darauf haben sich nach Angaben des Kultusministeriums die zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder geeinigt. Der bisherige Ferienrhythmus soll demnach beibehalten werden - und zwar mindestens bis 2030. Baden-Württemberg und Bayern sind damit die Bundesländer, die immer als letzte in die Sommerferien starten. Das wird damit begründet, dass es in Bayern und Baden-Württemberg längere Pfingstferien gibt. Diese endeten manchmal erst Mitte Juni. Daher mache es keinen Sinn direkt in die Sommerferien zu starten. Alle anderen 14 Bundesländer beginnen früher und wechseln sich mit den Terminen in einem rollierenden System ab. Immer wieder hatte es Streit darüber gegeben, dass die beiden Süd-Länder auf eine Sonderrolle bestehen und beim Wechselsystem nicht mitmachen. Urlauber profitierten von günstigeren Preisen in der Nebensaison, hieß es. Das fanden vor allem nördliche Bundesländer unfair. Das Baden-Württembergische Kultusministerium begrüßt nach Angaben eines Sprechers, dass man sich nun geeinigt habe.