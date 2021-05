per Mail teilen

Danyal Bayaz (Grüne) wird nach SWR-Informationen neuer Finanzminister in Baden-Württemberg. Damit folgt der Bundestagsabgeordnete auf Edith Sitzmann.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe sich für den 37-jährigen Bayaz aus Heidelberg für den Posten des Finanzministers entschieden. Das erfuhr der SWR am Sonntag aus Regierungskreisen.

Bayaz: Finanzexperte aus Wirecard-U-Ausschuss

Der frühere Unternehmensberater hat sich im Bundestag als Finanzexperte und Grünen-Vertreter im Untersuchungsausschuss zum Skandal um den Wirecard-Skandal einen Namen gemacht. Neben Bayaz war auch Thekla Walker, derzeit finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, für das Amt gehandelt worden. Die bisherige Finanzministerin Edith Sitzmann hatte schon vor einer Weile aus persönlichen Gründen ihren Rückzug erklärt.

Am Samstag hatten Grüne und CDU auf getrennten Online-Parteitagen dem zuvor verhandelten Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit wird es in Baden-Württemberg auch in den kommenden fünf Jahren eine grün-schwarze Landesregierung geben.

So berichtete SWR Aktuell im Fernsehen über die Parteitage von Grüne und CDU am Samstag:

Am Mittwoch soll Kretschmann in Stuttgart zum dritten Mal zum Regierungschef gewählt werden. Bei der Landtagswahl vor mehr als sieben Wochen hatten die Grünen einen historischen Sieg eingefahren und ihren Koalitionspartner CDU 8,5 Prozentpunkte hinter sich gelassen.