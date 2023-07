Wer während der Sommerferien in den Urlaub fährt, muss mit Staus und Baustellen auf der Autobahn oder Problemen bei der Bahn rechnen. Alles was wichtig ist, gibt es hier.

Am Mittwoch beginnen an den Schulen in Baden-Württemberg die Sommerferien. Ab in den Urlaub, heißt es dann für viele. Doch egal ob es mit dem Auto oder der Bahn in die Ferien geht: Baustellen, Staus, Streckensperrungen und Verspätungen können das Reisevernügen schnell trüben. Damit Ihnen das hoffentlich erspart bleibt, haben wir vorab die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

Aktuelle Verkehrsnachrichten für Baden-Württemberg gibt es hier:

Aktuelle Verkehrsmeldungen

Insbesondere an den zahlreichen Baustellen auf Baden-Württembergs Autobahnen kann es in den kommenden Tagen vermehrt zu Staus und Verzögerungen kommen. Besonders groß ist die Staugefahr laut der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH, die im Auftrag der Bundesregierung in Baden-Württemberg für die Instandhaltung von über 1.000 Kilometern Autobahn zuständig ist, an folgenden Stellen:

Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Riegel und Herbolzheim in beiden Richtungen, dort wird die Fahrbahndecke erneuert. Eine weitere Stelle auf der A5 mit erhöhter Staugefahr befindet sich zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte und der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd.

Ebenfalls staugefährlich wird es auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim - dort ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten verengt - mit zwei Streifen in Richtung Mannheim und drei Streifen in Richtung Heilbronn.

Die A8 wird zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-Nord und der Anschlussstelle Pforzheim-Süd sechsstreifig ausgebaut (Enztalquerung) - deshalb auch dort erhöhte Staugefahr in beiden Fahrtrichtungen.

Im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West wird der Straßenbelag der A8 erneuert - deshalb steht voraussichtlich vom Abend des 11. August bis zum Morgen des 14. August in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die A81 soll zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb bis Ende 2026 sechsspurig ausgebaut und auf einer Länge von 850 Meter überdeckelt werden - deshalb ist auch hier aufgrund von Fahrbahnverengungen und -verschwenkungen sowie entsprechendem Tempolimit mit erhöhter Staugefahr zu rechnen. Gegen Ende der baden-württembergischen Sommerferien soll der Streckenabschnitt für knapp drei Tage (1.9. bis 4.9.) voll gesperrt werden.

Mit den meisten Staus sei am Freitag und am Samstag zu rechnen, sagt der Vekehrsexperte des ADAC Nordbaden, Jürgen Herbrich, gegenüber dem SWR. "Im vergangenen Jahr hatten wir am ersten Ferienfreitag allein in Baden-Württemberg 249 Staustunden - dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr werden", so der Experte.

Er warnt insbesondere vor zwei Staufallen in der Region: Erstens wäre da die Baustelle am Autobahndreieck Karlsruhe - dort sei der der Verkehr in der Überleitung von der A5 auf die A8 besonders stauanfällig. "Und mit der Baustelle auf der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd haben wir eine der größten Staufallen Deutschland", sagt Herbrich. Wer aus dem Norden von Baden-Württemberg in Richtung Italien, Österreich, Slowenien, Kroatien wolle, solle deshalb nicht auf der A5 bleiben, sondern bereits am Walldorfer Kreuz auf die A6 wechseln und danach entweder ab dem Kreuz Weinsberg über die A81 oder ab dem Kreuz Feuchtwangen über die A7 in Richtung Süden fahren.

Wer in Richtung Norden wolle, müsse insbesondere ab dem Wochenende mit dem Rückreiseverkehr nach Nordrhein-Westfalen rechnen. Am Mittwoch und Donnerstag werde noch weniger Reiseverkehr erwartet als am Wochenende - wer sich das zunutze machen will, sollte jedoch nach Möglichkeit den Berufsverkehr meiden.

Wer aber erst ab Freitag kann und sich trotzdem die großen Staus sparen will, kann sich noch immer für eine Nachtfahrt entscheiden. "Wir können das grundsätzlich jedem empfehlen, der fit ist und es sich zutraut", sagt der ADAC-Verkehrsexperte Herbrich. "Gerade mit Kindern ist es gut, wenn die schon ein paar Stunden beschäftigt sind mit ihrem natürlichen Schlafrhytmus." Sinnvoll sei eine Nachtfahrt aber nur dann, wenn der Fahrer oder die Fahrerin gut ausgeruht sei und über ein ausreichendes Sehvermögen verfüge - ansonsten werde es gefährlich. Als frühestmöglichen Start für eine Nachtfahrt unter der Woche empfiehlt Herbrich 21 Uhr, weil sich da der Berufsverkehr weitgehend beruhigt habe.

Um generell gut auf die Fahrt in den Urlaub vorbereitet zu sein, empfiehlt der ADAC-Experte außerdem, sich die Strecke im Vorfeld genau auf der Landkarte anzuschauen und sich auch mögliche Alternativrouten zu notieren. Außerdem sollten sich Autoreisende bereits vorab über unterwegs eventuell anfallende Maut, benötigte Vignetten oder Umweltplaketten informiert haben. Bei Stau sollten Autofahrer und Autofahrerinnen unbedingt daran denken, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Autobahn zu verlassen, mache in der Regel nur dann Sinn, wenn diese voll gesperrt sei - oder ab einer Staulänge von mindestens zehn Kilometern, so Herbrich.

Wie war das nochmal mit der Rettungsgasse? Mit dieser Faustregel ist es ganz leicht zu merken:

Auch wer mit der Bahn in den Urlaub fährt, muss zum Ferienbeginn in BW mit einer hohen Auslastung rechnen. "In der Regel ist insbesondere das Wochenende zum Ferienstart besonders reisestark", so ein Sprecher der Bahn gegenüber dem SWR. Deshalb empfehle die Deutsche Bahn (DB) ihren Kundinnen und Kunden eine (kostenpflichtige) Sitzplatzreservierung.

Generell sei die Auslastung an den Wochenenden, gerade in der Ferienmitte und zum Ferienende, höher. Aktuell hätten insbesondere die Verbindungen zu den touristischen Zielen des Schwarzwalds und des Bodensees eine erhöhte Nachfrage. Wie stark nachgefragt einzelne Züge sind, könnten Kundinnen und Kunden in Echtzeit über die Auslastungsanzeige in der App DB Navigator verfolgen und gegebenenfalls auf weniger ausgelastete Züge ausweichen. Auch die Wagenreihung des Zuges, eventuelle Verspätungen oder geänderte Abfahrtgleise würden von der App angezeigt.

Aufgrund von Bauarbeiten zur Modernisierung des Streckennetzes kommt es auch in Baden-Württemberg aktuell zu Fahrplanänderungen und dem Einsatz eines Ersatzverkehrs mit Bussen. Betroffen sind die Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Hohentwiel), die Neckar-Alb-Bahn zwischen Stuttgart und Tübingen und die S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart. Wie die Bahn mitteilte, fahren vom 29. Juli bis zum 8. September keine Bahnen zwischen den Stationen Hauptbahnhof (tief) und Vaihingen. Dies sollten Fahrgäste bei ihren Reiseplanungen berücksichtigen, so der Bahn-Sprecher.