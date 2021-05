Mehr bezahlbare Wohnungen – das ist das Ziel des Baulandmobilisierungsgesetztes. Naturschützer in Baden-Württemberg warnen: Das könnte auf Kosten der Umwelt gehen.

Wie kann es gelingen, den angespannten Immobilienmarkt in den Ballungsräumen zu entlasten? Die Bundesregierung hat darauf eine Antwort gefunden: Das Baumobilisierungsgesetz, das der Bundestag verabschiedet hat, soll dazu führen, dass in den Innenstädten mehr Sozial- statt Luxuswohnungen entstehen.

So sollen die Kommunen bei der Nutzung von Flächen ein größeres Mitspracherecht bekommen. Um mehr Wohnraum zu schaffen, sollen Städte und Gemeinden in Zukunft am Ortsrand leichter Bauland ausweisen dürfen.

Neubaugebiete können in Baden-Württemberg ohne Umweltprüfung entstehen

An diesem Punkt schlagen Umweltschützer allerdings Alarm. Denn Teil dieser Regelung ist der Paragraph 13b, der unter Naturschützern auch in Baden-Württemberg eher traurige Berühmtheit genießt. Der Paragraph war zwischen 2017 und 2019 schon mal in Kraft.

Er erlaubt den Kommunen, unkompliziert kleinere Neubaugebiete auszuweisen. Das heißt, dass unter anderem die Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt, ökologische Ausgleichsmaßnahmen für den Boden, der unter dem Beton verschwindet, sind nicht zwangsläufig vorgesehen.

Betonparagraph war in Baden-Württemberg schon mal in Kraft

In der Vergangenheit haben baden-württembergische Kommunen von der Regelung fleißig Gebrauch gemacht: 40 Prozent aller Städte und Gemeinden des Landes haben damals auf unkompliziertem Weg Neubaugebiete ausgewiesen. 860 Baugebiete sind aus dem Boden gestampft worden, ohne vorgeschriebene Prüfung, welche Folgen die Versiegelung der Flächen für die lokalen Ökosysteme haben.

Umweltschutzorganisationen wie der NABU Baden-Württemberg sind sich sicher: Sollte das Baulandmobilisierungsgesetz die Regelung wieder in Kraft setzen, wird es eine Renaissance des umweltschädlichen Baubooms in Baden-Württemberg geben.

Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zweifelhaft

Befürworter entgegnen, das sei der Preis für die Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Doch auch bei diesem Punkt sind Umweltschützer skeptisch. In der Vergangenheit ist Paragraph 13b in Baden-Württemberg nämlich eher in ländlichen Regionen zur Anwendung gekommen. In Oberschwaben sind beispielsweise viele Neubaugebiete auf seiner Grundlage entstanden.

Das unökologische Bauen findet also den Kritikern zufolge da statt, wo der Druck auf dem Immobilienmarkt ohnehin nicht sonderlich hoch ist. Zu allem Überfluss entstehen in solchen Siedlungen meist Einfamilienhäuser, die pro Bewohner besonders viel versiegelte Fläche brauchen.

Werden wertvolles Ackerland und Wiesen geopfert?

Das Urteil über diesen Aspekt des Gesetzes fällt für Umweltaktivisten also vernichtend aus: Der Paragraph 13b schaffe an den falschen Orten verhältnismäßig wenig Wohnraum, opfere dafür aber viel wertvolles Ackerland oder Wiesen. Deshalb sprechen sie vom "Flächenfraß" oder Betonparagraphen.