Durch das Einreiseverbot in der Corona-Krise herrscht in Baden-Württemberg ein Mangel an Saisonarbeitskräften. Mehr als 50.000 Helfer fehlten, so der Landesbauernverband. Die Landwirte hoffen auf heimische Arbeitskräfte. Aber für die müssten erst die Bedingungen verändert werden.

Dauer 0:23 min Bauernpräsident: Einreiseverbot für Saisonkräfte trifft Landwirtschaft in BW hart Durch die Grenzschließungen in der Corona-Krise herrscht ein Mangel an Saisonarbeitskräften in Baden-Württemberg. Landwirte hoffen auf heimische Arbeitskräfte. "Der Einreisestopp trifft unsere Betriebe ins Mark, gerade in Baden-Württemberg", sagte Joachim Rukwied, Präsident des Bauernverbandes Deutschland und Baden-Württemberg, dem SWR. Besonders Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe bräuchten dringend Arbeitskräfte. Der Einreisestopp für Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa treffe sie hart. "Wir haben im Jahr in der Regel über 50.000 ausländische Saisonarbeitskräfte in unseren Betrieben. Auf die sind wir angewiesen", so der Bauernpräsident aus Eberstadt (Kreis Heilbronn) weiter. Das Wetter sei gut, gerade jetzt brauche es dringend helfende Hände. Daher sei die entscheidende Frage, wie lange der Einreisestopp gilt. "Ich hoffe, nur kurz. Je länger er gilt, desto schwerer werden die Auswirkungen." "Wenn sich das länger hinzieht, dann befürchte ich im Sommer Versorgungsengpässe und -ausfälle bei Obst und Gemüse." Joachim Rukwied, Bauernpräsident Die Landwirtschaft sei gerade erst von der Bundesregierung als "kritische Infrastruktur" eingestuft worden. Die Branche hoffe auf heimische Arbeitnehmer, die wegen der Corona-Krise nicht in ihren Betrieben arbeiten können. Aber damit das klappt, müssten die Kurzarbeiter mehr hinzuverdienen dürfen, damit sie einen Anreiz haben, in der Landwirtschaft zu arbeiten, so Rukwied. Doch aus das reiche nicht aus, um den Mangel an Arbeitskräften zu decken. Bauernpräsident fordert: Arbeitslose sollen bei Ernte helfen Arbeitslose in Baden-Württemberg sollen nach dem Willen des Bauernverbands bei der Ernte helfen. "Nun muss es kurzfristig unbürokratische und praktikable Lösungen geben, damit arbeitssuchende Menschen aus Baden-Württemberg beschäftigt werden können, um die Situation etwas zu entschärfen", forderte Rukwied. Außerdem müssten die Höchstbeträge für Geringverdiener angehoben werden, um die Menschen für die Arbeit in der Landwirtschaft zu motivieren. Auch Landwirtschaftsminister Hauk kritisiert Einreisestopp Die Entscheidung des Bundes sei in keiner Weise nachvollziehbar und ein Schlag für die Landwirtschaft, sagt auch Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU). Wenn Pflegekräfte trotz der Pandemie einreisen dürften, Erntehelfer aber nicht, würden nicht die gleichen Regeln für alle gelten, so Hauk. Die Sicherung der heimischen Ernährung habe hohe Priorität, deshalb müsse der Bund die Entscheidung überdenken. Über 20.000 Bewerber über Online-Vermittlungsplattform Beim badischen landwirtschaftlichen Hauptverband heißt es, erste Erfahrungen mit Helfern aus der Gastronomie seien sehr positiv gewesen. Bundesweit hätten sich mehr als 20.000 Bewerber allein in den ersten Stunden nach dem Start eines Online-Vermittlungsportals gemeldet, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) dem SWR. Auch Rukwied begrüßt das: "Wir freuen uns über jede helfende Hand und bedanken uns auch für die Solidarität. Das wird sicherlich im einen oder anderen Betrieb die Situation etwas entschärfen. Aber um das deutlich zu sagen: Ohne Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa können wir nicht arbeiten."