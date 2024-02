Die Bauernproteste in Baden-Württemberg gehen weiter. Am Donnerstagmorgen versammelten sich Landwirte vor Supermärkten und behinderten die Lieferung neuer Waren.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag blockierten Bäuerinnen und Bauern verschiedene Supermärkte in Baden-Württemberg. Mit den Protestaktionen möchten sie auf die Sparpolitik des Bundes aufmerksam machen. Durch die Traktor- und Lkw-Konvois war es kaum möglich, die verschiedenen Supermärkte im Land zu beliefern, wie die Polizei mitteilte. Seit Mitte Dezember gehen Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße, um gegen die Subventionskürzungen zu protestieren.

Bauernproteste in BW: Blockaden vor Supermärkten

In der Nacht hätten Landwirtinnen und Landwirte das Logistikzentrum von Kaufland in Möckmühl (Kreis Heilbronn) blockiert, teilte die Polizei mit. Von 21 bis 3 Uhr sei es Lieferantinnen und Lieferanten nicht möglich gewesen, Ware zuzuliefern oder abzuholen, hieß es. Als die Polizei darum bat, die Blockade aufzulösen, sei dies sofort geschehen.

Auch in der Region Tübingen gab es am Morgen wieder Proteste von Bauern. Nach Angaben der Polizei blockierten etwa 20 Bäuerinnen und Bauern seit Mittwochabend mit Traktoren das Edeka-Zentrallager in Balingen (Zollernalbkreis).

Warum protestieren Bauern jetzt vor Zentrallagern des Handels? Nachdem die Landwirtinnen und Landwirte zuerst in Innenstädten und vor Regierungsgebäuden gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung protestiert haben, wenden sie sich nun gegen den Einzelhandel und blockieren mit ihren Traktoren verschiedene Zentrallager von Supermarktketten. Damit richten sich die Landwirte gegen die Marktmacht der Handelsketten und fordern Verhandlungen auf Augenhöhe. In der Wertschöpfungskette unserer Lebensmittel haben Supermärkte und Discounter die größte Marktmacht. Die vier größten Konzerne - Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) und Aldi - bestimmen über 85 Prozent des Lebensmittelhandels und damit auch teilweise über die Preise, die sie zu zahlen bereit sind. Bei verarbeiteten Produkten ist ihr Einfluss zwar gering, also etwa wie viel Prozent der Hersteller eines Cremedesserts für die Milch zahlt. Beim Brötchen etwa kommen weniger als vier Prozent des Endpreises beim Bauern fürs Getreide an. Bei landwirtschaftlichen Produkten wie Eier, Kartoffeln oder Äpfeln sieht das aber anders aus. Und genau hier geht es den Landwirten um eine faire Preisgestaltung. Im Schnitt bekommen sie nur gut ein Fünftel von dem, was die Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt zahlen. Der Großteil, fast 80 Prozent, landet bei Industrie und Handel. Deshalb fordern die Bauern jetzt faire Verhandlungen und von der Politik faire Rahmenbedingungen.

Zudem werde das Zentrallager von Netto in Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) blockiert. Wie lange die Blockaden noch dauern, ist offen. Man sei in Verhandlungen mit den Protestierenden, so die Polizei. Auch zwei Supermarkt-Lager im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden blockiert: Laut Polizei versammelten sich etwa 55 Landwirte mit 28 Fahrzeugen vor dem Lidl-Zentrallager in Hüfingen und der Aldi-Zentrale in Donaueschingen (beides Schwarzwald-Baar-Kreis). Die unangemeldeten Blockaden begannen um 22 Uhr und konnten von der Polizei durch Verhandlungen gegen 5 Uhr aufgelöst werden. In Donaueschingen, Tuningen und Hülfingen blockierten insgesamt über 40 Traktoren die Lager, so die Polizei. Laster mit Lebensmittellieferungen kamen deswegen nicht durch.

Bäuerinnen und Bauern haben das Rewe-Zentrallager in Bondorf (Kreis Böblingen) gut zwei Stunden lang blockiert. Mit insgesamt zehn Traktoren wurde dabei die Zu- und Abfahrt von rund 30 Lkw behindert, sagte eine Polizeisprecherin. Außerdem blockierten fünf Traktoren einen nahe gelegenen Kreisverkehr. Die Polizei löste die friedliche Blockade gegen 0:15 Uhr nach eigenen Angaben auf.

Bereits Mittwochnacht gab es eine Blockade der Edeka-Zentrale in Offenburg (Ortenaukreis).