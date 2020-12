In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern haben Bauern in der Nacht auf Dienstag mit ihren Traktoren die Zentrallager von Supermarktketten blockiert. Vor dem Lidl-Zentrallager in Eschbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) beklagten sie zu niedrige Preise für regionale Lebensmittel.

