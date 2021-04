Trotz Krise erlebt die Baubranche im Land einen Boom: Jobs sind stark nachgefragt, europäische Materialien beliebt auf dem Weltmarkt. Letzteres treibt die Preise in die Höhe.

"Seit Jahresanfang sind die Baumaterialpreise aufgrund der weltweit starken Nachfrage teils drastisch nach oben gegangen", erklärte Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart. Deshalb werde das Bauen im Land im laufenden Jahr nach Einschätzung der Bauwirtschaft deutlich teurer.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssten deshalb damit rechnen, dass sich ein klassischer Massivbau im Schnitt um bis fünf Prozent und ein Holzbau um bis zu zehn Prozent verteuere. Seit Jahresbeginn hätten die Preise für einzelne Baumaterialien wie Stahlprodukte oder Bitumen kräftig angezogen. "Wir erwarten, dass sich die Preisspirale für Baumaterialien noch mindestens ein halbes Jahr weiter drehen wird."

Ein Grund: Knappheit von Baumaterialien

In manchen Fällen sei aufgrund von fehlendem Holz und nicht genügend vorhandenen Dämmstoffen oder Kunststoffrohren mit erheblichen Verzögerungen bei der Fertigstellung zu rechnen, so der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Ursache der Knappheit sei unter anderem die in der Corona-Krise stark gewachsene Nachfrage nach Baumaterial auf dem Weltmarkt. Vor allem in China und den USA sind Materialien aus Baden-Württemberg und der EU beliebt. Beide Länder kauften inzwischen verstärkt beispielsweise Holz in Europa ein.

"Wir haben genügend Holz. Aufgrund der derzeitig hohen Nachfrage ist jedoch jeder gefordert, seinen Teil dazu beizutragen, die hiesigen Wertschöpfungsketten zu unterstützen", versuchte der baden-württembergische Forstminister Peter Hauk (CDU) die Branche zu beruhigen. Er forderte die Holzbaubetriebe auf, Doppelbestellungen zu vermeiden und unnötige Lagerkapazitäten abzubauen. Waldbesitzer forderte er auf, ihre Nasslager zu räumen und die heimischen Sägewerke zu bedienen.

Mehr junge Leute interessieren sich für eine Ausbildung in der Bauwirtschaft

Über Nachwuchs muss sich der Bereich der Bau- und Ausbauberufe allerdings keine Sorgen machen. Ende März wurden in Baden-Württemberg 5.896 Azubis gezählt, wie Thomas Möller, Geschäftsführer der Landesvereinigung Bauwirtschaft, mitteilte. Das ist ein Anstieg um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

"Immerhin sind wir eine hoch technisierte krisenfeste Branche mit sicheren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen", stellte Möller fest. Die höchsten Ausbildungszahlen gibt es derzeit in den Bereichen Zimmerei, Maurerei und Straßenbau.

Bauwirtschaft blickt optimistisch in die Zukunft

Möller sieht die Bauwirtschaft vor einer guten Zukunft. Er verwies auf die enormen Bauaufgaben, die im Bereich einer modernisierten Infrastruktur oder dem klimagerechten Um- oder Neubau von Wohngebäuden anstehen würden. Durch neue Bauverfahren und umweltfreundliche Baumaterialien sei die Branche stark gefragt. "Dies alles sind gewaltige Herausforderungen, die unsere Branche aber auch vielfältig und ungemein spannend machen", so Müller

Die Bauwirtschaft hat im vergangenen Jahr, trotz Pandemie, eine Umsatzsteigerung von zwei Prozent verbucht. Ökologisches Bauen spielt da eine große Rolle. Ein Bericht von "SWR Aktuell BW" vom 28. Januar: