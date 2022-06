Bauen mit Holz in Baden-Württemberg - nur etwas für Millionäre?

Die Zinsen steigen, die Baukosten auch. Viele suchen eine Alternative zum konventionellen Hausbau mit Stein und Beton. Eine Möglichkeit: Bauen mit Holz - ist das finanzierbar?

"Ein Haus aus Holz muss keine Million kosten", sagt Joachim Hörrmann. Er ist Koordinator Holzbau bei der "ProHolzBW GmbH". Natürlich käme es auf den Anspruch des Bauherrn und auf die Lage des Grundstücks an, was den Preis angeht. Eine "einfache Ausstattung" gebe es jedoch bereits für 200.000 Euro, so Hörrmann. Schon seit Anfang der 1980er Jahre habe der Holzbau "aufgeholt". Trotzdem werden immer noch viele Häuser konventionell Stein-auf-Stein mit Beton gebaut. Das liege am "Nachholbedarf" am Bau, sagt Hörrmann.

"Holzbau ist ressourcenschonend"

Der Unternehmer sieht im Holzbau vor allem einen Vorteil zum konventionellen Bau. Zum Beispiel werde Sand inzwischen knapp. Der ist jedoch für die Mischung mit Zement nötig. Holz hingegen ist ein nachwachsender Rohstoff und somit dauerhaft verfügbar, sagt Hörrmann.

Wer ein Holzhaus bauen möchte, sollte gut planen. Zum Beispiel ließen sich ganze Wände, Dächer und Decken bereits im Werk fertigen. Das allerdings bedeute, dass sich Architekten mit dem Bau von Holzhäusern gut auskennen müssten. "Sie müssen versuchen, von vornherein fertig zu planen", sagt der Holzbaufachmann. So müsse zum Beispiel auch die Lage der Strom- und Wasserleitungen schon im Vorfeld berücksichtigt werden. Einen Vorteil sieht Hörrmann auch hier: Die Preisgestaltung sei sehr viel einfacher als beim konventionellen Bau, weil von Angang an klar sein, was an Material gebraucht werde.

Rund ein Drittel aller Einfamilienhäuser in Baden-Württemberg entstehen aus Holz

Auch immer Unternehmen und Kommunen gingen inzwischen aber dazu über, Neubauten aus Holz zu konstruieren, sagt Hörrmann. Viele Städte und Gemeinden hätten sich selbst verpflichtet, nachhaltig mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen. "Feuerwehrhäuser, Sporthallen und Hallenbäder werden heute sehr gern in Holz gebaut", so Hörrmann. In Friedrichshafen ist am Dienstag zum Thema Holzbau auch ein Fachkongress gestartet, der sich an alle richtet, die sich für nachhaltiges Bauen interessieren.