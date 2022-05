Erneuerbare Energien dominieren im Wohnungsbau

In der Baubranche in Baden-Württemberg vollzieht sich ein Wandel. Immer öfter wird beim Wohnungsbau statt auf Gas auf erneuerbare Energien als Energiequelle gesetzt. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Im Jahr 2000 war die Gasheizung in Neubauten in Baden-Württemberg mit knapp 59 Prozent die mit Abstand dominierende Heizungsart - 2021 hingegen war nur noch in 18 Prozent eine Gasheizung vorgesehen. Nahezu 72 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude nutzten erneuerbare Energien. Die Umweltthermie war von dieser Rubrik die häufigste Wahl. Dazu zählen die rund 8.500 neuen Wohnungen, die Wärmepumpen nutzten – diese gewinnen Energie aus Luft oder Wasser. Auf Platz zwei lag den Zahlen zufolge die Verwendung von Holz. Sie wird in etwas über 700 Wohnungen genutzt. Auf Platz drei folgte die Geothermie mit knapp 570 Wohnungen.