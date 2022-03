Lichtaugen für neuen Hauptbahnhof kommen aus Bayern

Der Fassadenspezialist Seele aus Gersthofen bei Augsburg soll die riesigen Lichtaugen für das Dach des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs fertigen. Die Bahn hat die Auftragsvergabe am Samstag bestätigt. Im Frühjahr 2022 sollen die Arbeiten beginnen. Die Firma sei ein sehr erfahrenes und weltweit erfolgreiches Unternehmen, so die Bahn. Das bayrische-schwäbische Unternehmen hat weltweit bereits mehrere Großaufträge bekommen. Dessen Glaskonstruktionen kann man zum Beispiel im New York am Apple-Würfel, in Straßburg am dortigen Hauptbahnhof oder in der ehemaligen Daimler-Zentrale in Stuttgart-Möhringen sehen. Die Lichtaugen am neuen Stuttgarter Hauptbahnhof haben einen Durchmesser von 21 Metern. Zuerst soll ein Prototyp zum Einsatz kommen, mit dem ein reibungsloser Einbau eingeübt werden soll.