Auf der B10 zwischen Pforzheim und Mühlacker beginnen am Mittwoch die Bauarbeiten an der Enzbrücke. Für rund 12 Millionen Euro sollen zwei parallel zueinander verlaufende Brücken entstehen, die das bisherige Bauwerk ersetzen. Bislang führen nur zwei Fahrspuren über die Enzbrücke bei Niefern. Durch den Ausbau soll der Verkehr an dieser Stelle entlastet werden. Im ersten Bauabschnitt entsteht der neue Brückenteil neben der bisherigen Enzquerung. Bis Ende 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Danach wird die bestehende Enzbrücke abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Im Sommer 2024 sollen beide Brücken fertiggestellt sein.