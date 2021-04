Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Nordbaden hat einen besseren Corona-Schutz für Erntehelfer gefordert. Die Hygienevorschriften in der Landwirtschaft müssten eingehalten werden, so die Gewerkschaft. Nach Einschätzung der IG Bau tragen Saisonbeschäftigte in der Region, die in der Ernte und Aussaat arbeiten, ein besonders hohes Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Ein Großteil der Erntehelfer wohne nach wie vor in Gemeinschaftsunterkünften. Viele würden in Sammeltransporten auf die Felder gefahren. Erfahrungen aus dem Vorjahr zeigen laut IG Bau wie wichtig Arbeits- und Gesundheitsschutz sei. mehr...