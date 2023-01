per Mail teilen

Anton Baron ist zum neuen Fraktionschef der AfD im baden-württembergischen Landtag gewählt worden. Im Gespräch mit SWR Aktuell sagte er, seine Fraktion werde auch in Zukunft eine "bürgerlich-konservative Politik" verfolgen. In dieser schweren Krise werde die AfD mit ihren Vorschlägen vor allem in der Wirtschafts- und Energiepolitik gebraucht.