Der CDU-Bundestagsabgeordnete Bareiß soll Druck auf einen Hersteller für Beatmungsgeräte ausgeübt haben. Er sollte eine Lieferung nach Aserbaidschan priorisieren.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß (CDU) steht wegen seiner Beziehungen zu Aserbaidschan in der Kritik. Einer Recherche des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge, soll er beim Hersteller für Beatmungsgeräte "Löwenstein Medicals" aus dem Rheinland-Pfälzischen Bad Ems den aktuellen Stand der Lieferung für Aserbaidschan nachgefragt haben. Er habe darauf gedrungen, die Lieferung von 150 Beatmungsgeräten an Aserbaidschan priorisiert zu behandeln. Das Unternehmen habe dies abgelehnt, da zu diesem Zeitpunkt in deutschen Krankenhäuser Geräte fehlten - auch in Bareiß Wahlkreis in Zollernalb-Sigmaringen.

Bareiß weißt Vorwürfe zurück: "Das war humanitäre Hilfestellung"

Nun wehrt sich Bareiß gegen die Vorwürfe. Es sei für ihn immer selbstverständlich gewesen, dass Lieferungen nach Deutschland Priorität hätten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe keinerlei Druck ausgeübt", stellte er am Freitag fest. Er habe sich lediglich bei dem Unternehmen nach der Lieferung für die Regierung von Aserbaidschan erkundigt: "Das war eine humanitäre Hilfestellung", erklärte er. "Selbstverständlich gab es für diesen Gefallen, den ich dem Kollegen in Aserbaidschan gerne getan habe, keinerlei Gegenleistung."

Hersteller distanziert sich ebenfalls

Auch "Löwenstein Medical" nimmt Abstand von der Berichterstattung des RND. Das Unternehmen teilte mit: "Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt durch Staatssekretär Bareiß unter Druck gesetzt gefühlt." Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums teilte zudem dem "Spiegel" mit, dass es Aufgabe des Ministeriums sei sich mit Unternehmen abzustimmen und dessen Anliegen zu unterstützen. Daher führe Staatssekretär Bareiß viele Gespräche mit ausländischen Amtsträgern und Unternehmen. Es gebe seit vielen Jahren eine institutionalisierte deutsch-aserbaidschanische Regierungsarbeitsgruppe.

Unions-Abgeordnete unter Druck

Nach dem Skandal um die Maskenaffäre der Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU), hat die Union ihren Fraktionsmitgliedern ein Ultimatum gesetzt: Bis Freitag soll jedes Fraktionsmitglied eine Erklärung abgeben, dass sie keine finanziellen Vorteile aus der Pandemie erziehlt haben. In einer Pressemitteilung versicherte Bareiß, er habe diese Erklärung unterschrieben.