Der AfD-Abgeordnete Rainer Balzer hat den Stuttgarter Landtag gebeten, seine Immunität aufheben zu lassen. Grund sind Vorwürfe, er habe unter einem anderen Namen falsche Verdächtigungen über seine Stellvertreterin im Kreis Karlsruhe-Land in Umlauf gebracht. "Ich distanziere mich davon. Es gibt keinen Grund, einen Alias-Namen zu verwenden, und ich habe das auch nicht gemacht", sagte Balzer am Mittwoch. Balzer erklärte in den sozialen Medien, er lege die Immunität ab, um seine Unschuld zu beweisen. Ein Landtagssprecher bestätigte der "Südwest Presse", dass Balzer an den Landtag herangetreten ist. Der Ständige Ausschuss des Parlaments soll jetzt darüber beraten. Derzeit wird nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Karlsruhe nicht gegen Balzer ermittelt. Im Raum stehen laut Zeitungsbericht die Vorwürfe der falschen Verdächtigung und der Urkundenfälschung.