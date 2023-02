per Mail teilen

Der Initiator der Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, sitzt wegen mutmaßlichen Betrugs in Untersuchungshaft. Über 1.000 Anhänger haben nun in Stuttgart für seine Freilassung protestiert. Seine Anwälte sprechen von Fehlern bei der Ermittlung. Dem SWR liegen allerdings exklusive Ermittlungsunterlagen vor, die neue Einblicke in den Fall geben.