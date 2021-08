Bislang hat die für viele schönste Zeit des Jahres eher geschwächelt. Aber nun gibt es Aussichten auf Sonne und höhere Temperaturen bis zu 30 Grad. Unklar ist aber, für wie lange.

Manch einer wird den Sommer in diesem Jahr schon abgeschrieben haben. Doch ein noch namenloses Hoch bringt voraussichtlich ab Donnerstag den Sommer nach Deutschland zurück. Bis zu 30 Grad und Sonnenschein sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Es wird heiß in Baden-Württemberg. Viele Menschen zieht es ins Freibad. SWR

Schon ab Montag geht es aufwärts

Zum Wochenbeginn gibt es im Tagesverlauf einen Mix aus Sonne und einigen Wolken, und es bleibt überwiegend trocken, erklärt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad im Rhein-Neckar-Raum und rund um Stuttgart. Einige einzelne Schauer kann es über den Mittelgebirgen geben. Am Dienstag mehr Sonne als Wolken. Auf der Alb und in Oberschwaben noch letzte Schauer, am Abend überall trocken. Und die Temperaturten erreichen zwischen 20 Grad in den Schwarzwaldhochlagen und 27 Grad am Rhein.

Sonnenschutz-Mittel mit dem passenden Lichtschutzfaktor garantieren Sonnenbaden ohne Sonnenbrand und Hautkrebs-Risiko SWR

Deutlich besseres Wetter ab Mittwoch

Schon am Mittwoch gehen die Schauer fast vollständig zurück und die Sonne kämpft sich vor allem im Süden durch die Wolken hindurch. Im Norden bleiben die Temperaturen deshalb zunächst noch unter der 25-Grad-Marke, während sie im Süden bereits bei 29 Grad liegen. Am Donnerstag sieht es dem DWD zufolge nach einem Sommertag wie aus dem Bilderbuch aus: Die Sonne scheint vom blauen Himmel, es ist trocken und wird zwischen 25 und 30 Grad warm. Am Freitag sind sogar 27 bis 31 Grad möglich - in Baden-Württemberg steigt allerdings auch wieder das Gewitterrisiko.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit zunehmenden Gewittern in Baden-Württemberg (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Weitere Entwicklung noch ungewiss - neue Gewitter möglich

Wie es kommendes Wochenende weitergehe, sei noch unklar, erklärte der DWD. Es sehe aber wieder nach mehr Schauern und Gewittern aus, immerhin bei 25 bis 30 Grad.

Vor allem Reiserückkehrer müssen mit "heißem Wochenende" rechnen

dpa Bildfunk Autos stehen auf der A8 im Stau. Der ADAC Baden-Württemberg rechnet mit Staus auf den Autobahnen im Bundesland.

Nicht nur wegen hoher Temperaturen, sondern vor allem auch wegen des erwarteten Rückreiseverkehrs, kann es auf den Autobahnen heiß werden. Der ADAC warnt vor dichtem Verkehr und langen Staus. Im Norden wie im Süden seien wegen des Ferienendes in Nordrhein-Westfalen am 17. August viele Urlaubsheimkehrer zu erwarten. In Richtung Süden und auch in Richtung Küsten sei zwar der größte Ansturm vorbei, so der ADAC, Verzögerungen seien aber weiter möglich, da auch jetzt noch zahlreiche Reisende aus Bayern und Baden-Württemberg in den Urlaub aufbrechen.