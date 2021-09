Bahnstreik geht weiter: Viele Verbindungen fallen in Baden-Württemberg aus

Zum Wochenbeginn stehen viele Züge in Baden-Württemberg still. Der Regionalverkehr ist vom Streik der Lokführergewerkschaft GDL besonders stark betroffen.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn wird Reisende in Baden-Württemberg auch zum Start in die neue Woche begleiten. Es kommt weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Züge der Deutschen Bahn fahren nach einem Ersatzfahrplan.

Fernverkehr: Jeder dritte Zug fährt

Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen bundesweit im Schnitt etwa 60 Prozent der Verbindungen im Regionalverkehr aus. Im Fernverkehr ist im Vergleich zum regulären Angebot etwa jeder dritte Zug unterwegs. Der Streikschwerpunkt liegt in den ostdeutschen Bundesländern sowie in einigen Metropolregionen, teilte die Bahn am Sonntag mit. In Baden-Württemberg dürfte der Fokus ebenfalls auf Ballungsräumen wie Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim oder Heidelberg liegen.

Von den Streiks profitieren die Konkurrenten der Bahn wie die Mitfahrplattform Blablacar, der Autovermieter Sixt oder auch die Lufthansa und andere Airlines. Im Schienen-Fernverkehr von Flixtrain hat sich die Nachfrage nach Unternehmensangaben fast verdreifacht. Flixtrain und die regionalen Bahnanbieter wie Go Ahead und Abellio sind vom Streik nicht betroffen.

Bahn scheitert mit Einstweiliger Verfügung

Über das Wochenende hatte sich kein Kompromiss in dem festgefahrenen Tarifkonflikt abgezeichnet. Die Deutsche Bahn war am Donnerstag und Freitag in zwei Instanzen mit einer Einstweiligen Verfügung gegen den Streik vor den Arbeitsgerichten in Frankfurt gescheitert. Sie warf der GDL vor, mit dem Arbeitskampf auch rechtliche und politische Ziele zu verfolgen.

Der bundesweite Ausstand der Lokführerinnen und Lokführer im Personenverkehr hatte am Donnerstag um 2 Uhr begonnen. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen.