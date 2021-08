Ab Montag müssen Fahrgäste in Baden-Württemberg wegen des Bahnstreiks wieder mit Zugausfällen kämpfen. Doch es gibt Hoffnung: Die Bahn zeigt sich in einem Punkt gesprächsbereit.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Samstag auch in Baden-Württemberg ihren Streik mit Arbeitsniederlegungen im Güterverkehr begonnen. Von 17:00 Uhr an kam der Güterverkehr in großen Teilen zum Stillstand - ein GDL-Sprecher bestätigte am Samstagnachmittag, dass entsprechende Aktionen begonnen haben. Lokführer und Lokführerinnen sowie Beschäftigte in den Werkstätten bei der Bahn-Tochter DB Cargo seien aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Im Personenverkehr beginnt der Streik nach Angaben der GDL am Montag um 2 Uhr. Das Ende des Streiks ist für Mittwoch um 2 Uhr geplant.

Bahn bereit zu Gesprächen über Corona-Prämie

Derweil signalisiert die Deutsche Bahn offenbar Gesprächsbereitschaft über die von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie. Man wolle einen "materiellen Schritt" auf die Lokführergewerkschaft zugehen, heißt es laut "Bild am Sonntag" aus Verhandlungskreisen. Damit wolle die Deutsche Bahn einen erneuten Lokführerstreik im Personenverkehr abwenden. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe die Verhandlungsführer der Bahn zuvor gebeten, einen Schritt auf die GDL zuzugehen. Die Verhandlungen sollten schnellstmöglich aufgenommen werden.

Die GDL hatte zuletzt eine Corona-Prämie von 600 Euro verlangt. Daneben fordert die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Stufen. Die Bahn will diese Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Darüber hinaus schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

GDL-Mitglieder planen Kundgebung am Montag in Stuttgart

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, möchten GDL-Mitglieder am Montag in Stuttgart zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz zusammenkommen, wie der Vorsitzende des GDL-Bezirks Süd-West, Lutz Dächert, am Samstag mitteilte. Daran soll demnach auch der stellvertretende Bundesvorsitzende Norbert Quitter teilnehmen.