Bahnstreik in Frankreich bremst Verkehr nach Baden-Württemberg und RLP aus

per Mail teilen

Ein Streik bei der französischen Staatsbahn SNCF beeinträchtigt seit Freitag den Fernverkehr nach Deutschland. Betroffen ist unter anderem die Strecke zwischen Paris und Stuttgart.

Aufgrund der Streiks bei der französischen Bahn SNCF kann es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kurzfristig zu Beeinträchtigungen und Ausfällen kommen. Ein Teil der TGV- und ICE-Züge zwischen Frankfurt - Mannheim - Kaiserslautern - Paris Est fällt aus. Ebenso auf der Strecke Stuttgart und Paris, teilte die SNCF mit. Betroffen sind sowohl die über Saarbrücken als auch die über Karlsruhe fahrenden Züge.

Regionalverkehr nicht betroffen

Nicht betroffen von den Streiks ist der Verkehr der Thalys-Züge zwischen Paris und Köln und der Regionalverkehr zwischen Frankreich und Deutschland. Die Züge von Saarbrücken nach Metz und Sarreguemines, von Offenburg nach Straßburg sowie vom badischen Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nach Mulhouse fahren wie gewohnt.

Tickets werden erstattet

Betroffene Reisende, die bereits Zugtickets gebucht haben, werden per SMS oder Mail über Ausfälle informiert. Tickets werden erstattet oder können kostenlos umgebucht werden.

Tarifkonflikt zwischen SNCF und Zugchefs

In den Streik treten an den drei Tagen die Zugchefs der Fernzüge, ohne die die Züge nicht fahren können. Sie fordern mehr Geld und bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Die SNCF verwies darauf, dass während mehrwöchiger Verhandlungen bereits eine bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsmöglichkeiten für die Zugchefs angeboten worden seien - bisher aber ohne Ergebnis. In der kommenden Woche starten die jährlichen Tarifverhandlungen für die gesamte SNCF.