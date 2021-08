per Mail teilen

Der Streik der Lokführergewerkschaft sorgte am Mittwoch in ganz Baden-Württemberg für massive Zugausfälle und Verspätungen. Auch am Donnerstag fallen viele Verbindungen aus.

Im Fernverkehr ging seit Mittwochmorgen wie erwartet fast nichts mehr. Nach Angaben der Bahn fuhr nur etwa einer von vier Zügen planmäßig. Besonders betroffen war etwa die Strecke von Stuttgart zum Frankfurter Flughafen.

Auch wenn viele Bahnkundinnen und -kunden auf das Auto umstiegen oder ihre Reise gar nicht antraten: Die Züge, die fuhren, waren meist restlos überfüllt. Teilweise mussten Reisende ohne Platzreservierung aussteigen. Es kam deshalb teils zu chaotischen Szenen an den Bahnhöfen und großen Verspätungen. An Corona-Abstände war in vielen Zügen nicht zu denken.

Überblick: Wie ist meine Region betroffen?

Der Protest der GDL, der bis Freitagmorgen (2 Uhr) dauern soll, sorgte auch im S-Bahn und Regionalverkehr für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen in Baden-Württemberg. Die Bahn setzte vielerorts Ersatzbusse ein. Regional gibt es dabei erhebliche Unterschiede. Eine Übersicht:

Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) fahren die S-Bahnen auf den wichtigen Linien in der Landeshauptstadt möglichst im Stundentakt - so auch die S-Bahnen der Linien S1, S2, S23, S4, S5, S6 und S60. Dieses Angebot ist aber wegen der kurzfristigen Streikankündigung nicht gesichert. Die VVS bittet deshalb alle Fahrgäste, sich online oder bei der Bahn zu informieren. Die Frühfahrten zum Flughafen Stuttgart entfallen auf allen Linien.

Fahrgäste müssen sich in den Sommerferien sowieso schon auf längere Fahrzeiten einstellen. Bis 12. September halten auf der S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart keine Züge mehr.

Auf den Baustellenlinien der S-Bahn fahren laut VVS keine Züge. Betroffen sind die S12, S15 und S30. Ebenso sollen die Regionalzüge RB 14/IC Vaihingen/Böblingen - Rottweil/Singen, RB 19 Stuttgart - Schwäbisch-Hall-Hessental, RB 11 Untertürkheim - Kornwestheim und RB 64 Kirchheim - Oberlenningen wegfallen.

Im regionalen ÖPNV im Raum Karlsruhe kommt es zu Einschränkungen. Wie die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) mitteilt, wird es auf vielen S-Bahn-Linien zu vereinzelten Fahrtausfällen kommen. Betroffen davon sind demnach vor allem die AVG-Linien S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81. Bei den Linien im Stadtgebiet Karlsruhe soll es keine größeren Einschränkungen geben, da hier laut AVG kein DB-Personal eingesetzt wird. Kunden können sich aktuell auf den Internetseiten der Bahn und der AVG informieren.

Auch in Mannheim ist der Nahverkehr seit dem Morgen spürbar von Zugausfällen betroffen. So fielen etwa auf der Strecke von und nach Mainz viele Züge aus. Auch im Fernverkehr in Richtung Karlsruhe, Frankfurt, Berlin und München gab es erhebliche Behinderungen und Verspätungen. Mehr Infos gibt es auch auf der Website des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar.

Die Folgen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL sind auch in Südbaden spürbar. Nur jeder vierte Fernzug fuhr am Mittwoch, etwa von Freiburg aus Richtung Basel oder Karlsruhe; auch der Regionalverkehr ist eingeschränkt. Informationen gibt es laut Bahn an den Bahnhöfen (etwa am Freiburger Hauptbahnhof) und auf der Internetseite der Bahn.

Durch den Lokführer-Streik fallen im Raum Heilbronn weiterhin zahlreiche Stadtbahnen aus. Betroffen sind vor allem die Stadtbahnlinien S42 zwischen Sinsheim und Heilbronn und S41 zwischen Neckarelz und Heilbronn. Sie werden zwar vom Unternehmen AVG betrieben, jedoch fahren dort auch Lokführer der Deutschen Bahn. Teilweise fallen die Verbindungen komplett aus, teilweise werden sie durch Busse ersetzt. Die AVG verweist auf die Online-Fahrplanauskünfte.

Weitgehend störungsfrei soll der Betrieb auf der S4 zwischen Eppingen und Öhringen laufen, heißt es weiter. Auf der Frankenbahn fahren die Deutsche-Bahn-Konkurrenten Abellio und Go Ahead. Sie schließen vereinzelte Zugausfälle nicht aus, da Go Ahead auch Lokführer der Deutschen Bahn einsetzt.

Der Regionalverkehr in der Region Ulm, etwa auf den Strecken Richtung Biberach, Weißenhorn, Memmingen, Aalen und Lindau ist massiv betroffen. Am Ulmer Hauptbahnhof fielen am Mittwoch etwa zwei Drittel der Züge aus, darunter auch Intercity-Verbindungen Richtung München und Karlsruhe.

Auch im Bahnverkehr der Region um Tübingen kommt es weiter zu Behinderungen. Vor allem die Gäubahnstrecke, die von der Deutschen Bahn bedient wird, ist betroffen. Die Hohenzollerische Landesbahn und das Unternehmen Abellio, das auf der Neckar-Alb-Bahn zwischen Tübingen und Stuttgart fährt, werden nicht bestreikt. Allerdings fahren dort wegen einer Baustelle keine IRE-Züge.

In Konstanz fallen die Regionalzüge nach Offenburg und Karlsruhe aus. Die von der Schweizer Bahn SBB betriebene S-Bahn-Linie "Seehas", die über Radolfzell und Singen nach Engen führt, ist nicht vom Streik betroffen.

In Friedrichshafen hat der Streik größere Auswirkungen. Betroffen sind zum Beispiel Verbindungen nach Ulm, Lindau, Aulendorf, Ravensburg und Radolfzell. In Ravensburg fallen unter anderem Züge Richtung Friedrichshafen Hafen und Basel aus. Einige Züge Richtung Ulm fallen ganz aus, andere fahren nur bis Ulm, halten aber nicht in Geislingen, Göppingen und Stuttgart.

Ausfälle auch am Donnerstag

Der Streik der GDL geht noch bis Freitagfrüh, 2 Uhr. Reisende müssen sich also auch am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen, Ausfälle und Verspätungen einstellen. Nach dem Ersatzfahrplan der Bahn werden erneut drei Viertel der Fernzüge nicht fahren. Die Bahn bittet deshalb weiterhin, nicht notwendige Reisen zu verschieben.

Am Freitag wollen die Lokführerinnen und Lokführer aus Rücksicht auf das Wochenende wieder fahren. Bis der Fahrplan wieder vollkommen intakt ist, dürfte es allerdings noch einige Tage dauern.

Streik trifft auch Wirtschaft

Die GDL bestreikt nicht nur den Personen-, sondern auch den Güterverkehr und zwar schon seit Dienstagabend 19 Uhr. 190 Güterzuge fuhren laut Deutscher Bahn deshalb nicht und stehen derzeit still oder im Stau. Laut Bahn gefährdet der Streik deshalb die Lieferketten der deutschen und europäischen Industrie.

Neue Streiks angedroht

GDL-Chef Claus Weselsky drohte bereits mit weiteren Streiks. Man werde mit der ersten Maßnahme nicht durchkommen, sagte er vor Gewerkschaftern in Berlin. "Von daher brauchen wir einen langen Atem." Einen möglichen Zeitpunkt nannte er nicht. Die laufenden Arbeitsniederlegungen hatte die GDL erst 15 Stunden vorher angekündigt und damit deutlich später als üblich.

Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen infolge der Streiks möglich. Der Ausstand trifft die Fahrgäste mitten in der reisestarken Urlaubszeit: In elf der 16 Bundesländer sind Schulferien.

