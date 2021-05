Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat mehrere Bahnprojekte in Baden-Württemberg in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 rückt zum Beispiel der Bahnknoten Mannheim in die Liste der wichtigsten Projekte, den sogenannten Vordringlichen Bedarf, auf. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. Hinzu kommt der Neubau der Studernheimer Kurve, der Teil des Knotens sein wird. Außerdem steht der Ausbau der Bahnstrecke von Stuttgart über Backnang/Schwäbisch Gmünd und Aalen nach Nürnberg sowie von Kehl nach Appenweier auf der Liste. Das Ministerium hatte bundesweit 44 Projekte auf ihre Wirtschaftlichkeit untersuchen lassen und stuft nun 29 davon in die höchste Kategorie hoch.