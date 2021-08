Nach zwei Tagen Streik der Lokführer im Personenverkehr rechnet die Bahn nach eigenen Angaben bereits am frühen Mittwochmorgen wieder mit einem normalen Betrieb. Dafür müssten die Züge und das Personal an ihren laut Fahrplan festgelegten Abfahrtsort gebracht werden. Kunden sollten sich aber vor Reiseantritt informieren, ob ihr Zug pünktlich fährt. An den beiden Streiktagen fielen laut Bahn rund 70 Prozent der Fernzüge und etwa 60 Prozent der Regionalzüge - auch in Baden-Württemberg - aus.