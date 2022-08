Pendler in Stuttgart fühlen sich an den Pannen-Sommer vor einem Jahr erinnert: Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass S-Bahnen der Baureihe 430 wegen einer erhöhten Abnutzung an den Rädern in die Werkstatt müssen.Etliche Verbindungen fallen aus, der Verkehr wird bis auf weiteres ausgedünnt. Zu Details hält sich die Bahn bedeckt. Und der Frust ist riesig.