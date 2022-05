Antiziganismus: Bahn und Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wollen aufklären

Die Deutsche Bahn will, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Antiziganismus aufzuklären, eng mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zusammenarbeiten. Laut einer Mitteilung hatte bereits am Mittwoch in Berlin ein Treffen zwischen der Bahn, dem Vorsitzenden des Zentralrats sowie dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antiziganismus stattgefunden. Der Vorsitzende des Zentralrats mit Sitz in Heidelberg, Romani Rose, dankte Bahn-Chef Richard Lutz laut der gemeinsamen Mitteilung für das Gespräch. Der Zentralrat sei davon überzeugt, dass es sich nicht um strukturelle Diskriminierung bei der Bahn handele. Trotzdem kämen immer wieder Fälle der Diskriminierung von Sinti und Roma, wie Ende März in Mannheim, vor. Der Zentralrat sei sich sicher dies seien Einzelfälle, die gleichwohl aufgeklärt werden müssten. Dies habe die Bahn zugesichert.