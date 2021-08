per Mail teilen

Ab Mittwochfrüh will die Lokführergewerkschaft GDL den Personenverkehr für 48 Stunden bestreiken. Betroffen in Baden-Württemberg ist sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr.

Bahnreisende in Baden-Württemberg müssen sich von Mittwochfrüh (2 Uhr) bis Freitagfrüh (2 Uhr) auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Ausfallquote von Zügen im Land werde "recht hoch" sein, erklärte der Vizevorsitzende der GDL im Bezirk Süd-West, Jens-Peter Lück.

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass am Mittwoch und am Donnerstag bundesweit nur etwa ein Viertel aller Fernzüge fährt. Besonders stark genutzte Verbindungen im Fernverkehr sollen aber zumindest in einem Zweistundentakt aufrechterhalten werden. Zudem soll es im Regional- und S-Bahn-Verkehr ein Grundangebot für Pendlerinnen und Pendler geben, sowie Zubringerzüge zu Flughäfen und zum Fernverkehr.

Züge nach Frankreich und Schweiz wohl planmäßig

Einige internationale Verbindungen im Fernverkehr sollen nach Angaben der Bahn planmäßig fahren. In Baden-Württemberg zum Beispiel der TGV von Stuttgart über Karlsruhe nach Paris, oder der ICE von der Schweiz über Freiburg und Mannheim nach Frankfurt.

Viele Ausfälle im Nahverkehr

Auch der Regional- und S-Bahnverkehr in Baden-Württemberg ist von dem Lokführerstreik erheblich betroffen. Das Angebot werde regional sehr stark schwanken, teilte die Deutsche Bahn mit.

Im Großraum Stuttgart sollen die S-Bahnen stündlich fahren. Reisende sollen vor Fahrtantritt allerdings ihre Reiseverbindung überprüfen.

Rund um Karlsruhe kommt es auf vielen S-Bahn-Linien zu Ausfällen, teilte die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) mit. Bei den Linien im Stadtgebiet Karlsruhe soll es dagegen keine größeren Einschränkungen geben. Kundinnen und Kunden können sich aktuell auf den Seiten der AVG informieren.

Ersatzfahrplan auf der Westfrankenbahn

Betroffen ist die Region Heilbronn-Franken. Auf mehreren Linien seien auch Lokführer der Bahn eingesetzt, so die AVG. Ausfälle gibt es demnach voraussichtlich besonders auf den Linien S41 und S42. Auch auf den Linien der Westfrankenbahn kommt es zu Ausfällen - etwa zwischen Heilbronn und Crailsheim. Die Bahn hat einen Ersatzfahrplan veröffentlicht.

Wer in die Pfalz pendelt, könnte von Ausfällen weniger betroffen sein. So sollen immerhin bis zu 60 Prozent der Regional und S-Bahnen planmäßig fahren, hieß es. Dort seien nur wenige Lokführer Mitglieder der Gewerkschaft GdL.

Bahn: Nur notwendige Reisen

Einen aktuellen Ersatzfahrplan gibt es auf Bahn.de und in der Bahn-App. Zudem gibt es eine kostenlose Streik-Hotline 08000 99 66 33. Eine Garantie, welche Züge fahren, gibt die Bahn allerdings nicht. Sie empfiehlt deswegen, nicht notwendige Reisen zu unterlassen und Verbindungen auch kurz vor der Abfahrt noch einmal zu überprüfen.

Entschädigung: Das sind die Rechte der Passagiere

Im Fall eines Streiks können die Fahrgäste von geplanten Zugfahrten zurücktreten und sich den Fahrpreis erstatten lassen, wenn eine Verspätung von mehr als 60 Minuten zu erwarten ist. Wer trotzdem in den Zug steigt, für den gelten die üblichen Entschädigungsregeln: bei 60 Minuten Verspätung 25 Prozent des Fahrpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent. Hier finden Sie das Online-Zurückerstattungsformular der Bahn.

Die Bahn bietet zudem an, dass die für den Streikzeitraum gelösten Karten bis einschließlich Freitag, den 20. August, bei aufgehobener Zugbindung genutzt oder erstattet werden könnten.

Streik auch im Güterverkehr

Die GDL hatte nach einer Urabstimmung ihrer Mitglieder im Bahnkonzern zu einem Arbeitskampf aufgerufen. Im Güterverkehr beginnt er bereits am Dienstagabend um 19 Uhr. Ab Mittwoch, 2 Uhr, soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden und zwar für zwei Tage in ganz Deutschland. Die Gewerkschaft fordert insgesamt 3,2 Prozent mehr Lohn und eine Corona-Prämie.