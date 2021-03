Verspätungen, Zugausfälle, gesperrte Strecken - wer mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, braucht oft viel Geduld und starke Nerven. Das Unternehmen will jetzt viel Geld ausgeben, um das zu ändern.

In Baden-Württemberg will die Bahn in diesem Jahr nach eigenen Abgaben rund 2,07 Milliarden Euro in ihr Streckennetz investieren. Dies sei ein Rekord, weil noch nie so viel Geld innerhalb eines Jahres in die Bahninfrastruktur geflossen sei.

Elektrifizierung der Südbahn

Zu den größten Projekten zählt die Bahn die Elektrifizierung der Südbahn zwischen Friedrichshafen und Ulm. Bis zum 1. April ist derzeit der Abschnitt zwischen Aulendorf und Ravensburg gesperrt. Ab 6. April bis zum 30. April fahren dann keine Züge auf dem Abschnitt zwischen Ravensburg und Friedrichshafen. Im Dezember sollen die Bauarbeiten dann fertig sein. Statt Dieselloks sollen dann Züge mit Strom fahren.

Modernisierung der Schwarzwaldbahn

Auch die Modernisierung der Schwarzwaldbahn von Offenburg nach Singen gehört zu den größeren Projekten. Zwischen Hornberg und Triberg werden die über 40 Jahre alten Streckengleise saniert. In Triberg werden zwei Bahnhofsgleise erneuert und im Abschnitt Triberg - St. Georgen werden etliche Schienen ausgetauscht. Noch bis zum 27. Juli ist die Bahnstrecke deshalb gesperrt. Stattdessen fahren Busse.

Stammstrecke S-Bahn-Stuttgart

Bei der S-Bahn in Stuttgart wird ebenfalls wieder gebaut, im Sommer auf der Stammstrecke im Tunnel unter der Innenstadt. Dort werden Schienen und Weichen saniert. Deshalb werden dann keine S-Bahnen durch den Tunnel fahren können. Die einzelnen Linien werden umgeleitet.

Erneuerung von 230 Kilometern Gleise

Projektübergreifend will die Bahn nach eigenen Angaben im laufenden Jahr in Baden-Württemberg 230 Kilometer Gleise, 290 Weichen und acht Brücken sowie 115 Haltepunkte und Bahnhöfe erneuern. Dazu gehören auch mittlere und kleinere Stationen wie Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis), Konstanz, Rastatt und Villingen im Schwarzwald.

Bundesweit will die Bahn 12,7 Milliarden Euro für die Infrastruktur ausgeben. Bahnvorstand Roland Pofalla sagte: "Wir bauen ein neues Netz für Deutschland und legen den Grundstein für den Deutschlandtakt."

Woher kommt das Geld?

Die vielen Milliarden Euro stammen vor allem aus bereits vereinbarten Investitionsmitteln des Bundes, der Länder und der bundeseigenen Bahn AG. Rund 2,4 Milliarden Euro der Gesamtsumme steuert der Konzern eigenen Angaben zufolge aus Eigenmitteln bei.