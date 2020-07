Abo-Besitzer fahren in Baden-Württemberg im Nahverkehr kostenlos

Angebot in den Sommerferien

Besitzer von ÖPNV-Jahreskarten in Baden-Württemberg können in den Sommerferien kostenlos mit Nahverkehrszügen fahren. Die Aktion ist eine Entschädigung des Verkehrsministeriums für Probleme in der Corona-Zeit.