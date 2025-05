Bärenstarke Frauen beim Kraftdreikampf in Heidenheim

Noch nie ist in Baden-Württemberg ein so hoher Lottogewinn erzielt worden: 120 Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen an einen Glückspilz aus dem Hohenlohekreis. Bei der Ziehung gestern Abend hatte der Mann alle Zahlen richtig getippt. In Öhringen wüssten viele, was sie mit dem vielen Geld machen würden.