Bei einem Badeunfall in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) ist am Samstagnachmittag ein achtjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind war aus bislang ungeklärten Gründen im Bereich des Strandbads im Seepark Pfullendorf untergegangen. Dies wurde erst Minuten später bemerkt. Durch Badegäste wurde das Mädchen geborgen und an Land gebracht. Die Reanimationsversuche durch Badegäste und eingetroffene Rettungskräfte blieben jedoch erfolglos. Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Badeunfalls aufgenommen. mehr...