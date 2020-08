Das befürchtete Chaos an den Badeseen in Baden-Württemberg ist trotz der hochsommerlichen Temperaturen am Samstag zunächst ausgeblieben. Die Polizei hat auch eine Erklärung.

An vielen Badestellen in Baden-Württemberg herrschte zwar Betrieb, allerdings hatten die Behörden in den vergangenen Tagen immer wieder vor einer Überfüllung gewarnt, Kontrollen verstärkt und einige Zugänge zu den Seen gesperrt.

Grund: Warnungen vor Gewitter am Nachmittag

Nach Einschätzung mehrerer Polizeisprecher könnte die unsichere Wetterlage den einen oder anderen davon abgehalten haben, einen Badesee aufzusuchen. "Das Wetter gibts heute auch nicht her", sagte ein Polizeisprecher in Karlsruhe. Für den Nachmittag hatte der Wetterdienst am Samstagmorgen vor starken Gewittern gewarnt.

Erwartete Überfüllung am Epplesee ausgeblieben

Am Karlsruher Epplesee waren die Parkplätze am Mittag zwar belegt, aber es drohten nach Polizeiangaben keine Sperrungen. Die Polizei in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) im Schwarzwald sprach zwar von "erhöhtem Personenaufkommen" am See.

Zufahrt zum Baggersee bei Kirchentellinsfurt gesperrt

Die Gemeindeverwaltung Kirchentellinsfurt im Kreis Tübingen hat am Samstagnachmittag die Zufahrtsstraße zum Baggersee gesperrt. Nach Angaben des Sicherheitspersonals herrscht trotz des großen Andrangs ein geordneter Betrieb am Badesee. Auch die coronabedingten Abstände würden eingehalten. Es gebe aber keine weiteren Parkplätze mehr an der Zufahrtsstraße. Der ehemalige Parkplatz für Badegäste ist gesperrt, seit der See einem Angelverein gehört.

Im Vorfeld hatte Bürgermeister Bernd Haug dort mit der Sperrung des Sees gedroht, falls zu viele Besucher gezählt werden sollten. Auch der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hatte an die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln appelliert und die Sperrung von Badestellen angedroht, falls Menschen unvernünftig handelten.

"Alles ruhig" auch am gesperrten Breitenauer See

Der Breitenauer See zwischen Obersulm und Löwenstein (beide Kreis Heilbronn) ist wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Vor zwei Wochen war es dort zu einem Massenansturm gekommen. An diesem Wochenende kontrollierte die Polizei verstärkt, bisher sei aber alles ruhig, so die Polizei.

An der Ehmetsklinge in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) seien am Vormittag schon viele Besucher an den Badesee gekommen, sagte ein Verantwortlicher des DLRG, die Lage an Parkplatz und Liegewiese sei aber ebenfalls überschaubar. Das Ordnungsamt wird dort von der Polizei und zusätzlichen Sicherheitskräften unterstützt, zur Not schließe man die Parkplätze, hieß es.

Schließung am Aileswasensee

Lediglich der Aileswasensee in Neckartailfingen im Kreis Esslingen ist wegen Überfüllung für weitere Badegäste gesperrt worden. Die Gemeindeverwaltung hatte den Zugang auf 1.000 Personen beschränkt.