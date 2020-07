Zu viele Menschen, Chaos wegen Parkplätzen: Zuletzt mussten Badeseen sogar geschlossen werden. Nun wartet ein hochsommerliches Wochenende - und die Wachsamkeit ist groß.

Um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Gemeinde Sipplingen am Bodensee von diesem Freitag an "vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens sperren". Diese Sperrungen gelten bis zum 15. September von Freitag bis Sonntag von jeweils 11 bis 17 Uhr. Zudem behält sich Bürgermeister Oliver Gortat vor, die Stellen auch von Montag bis Donnerstag zu diesen Zeiten dicht zu machen, falls die Mindestabstände auch dann nicht mehr eingehalten werden könnten.

Der Sipplinger Bürgermeister Oliver Gortat im Interview:

"In den letzten Wochen konnte im Bereich unserer Uferanlagen eine Entwicklung beobachtet werden, die mir große Sorgen bereitet", so Gortat. "Das betrübt mich und macht mich zugleich auch wütend". In der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) sind ähnliche Maßnahmen geplant.

Viele Bodesee-Ufer bleiben offen

Konstanz beabsichtigt noch keine Sperrung seiner Strandbäder. Sollte die Zahl der Badegäste aber zu groß werden, könne es eventuell Begrenzungen geben, erklärte ein Sprecher. Die Stadt will entsprechende Flyer verteilen.

In Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) gibt es einen kostenlosen Naturstrand. Damit die Abstandsregeln dort eingehalten werden, will Bürgermeister Dominik Männle seinen kommunalen Ordnungsdienst sowie Securitykräfte einsetzen. Sperren werde man nicht, das würde das Problem nur zu den Nachbargemeinden verlagern, so Männle gegenüber dem SWR.

So sehen es auch die Bürgermeister von Hagnau, Meersburg und Immenstaad (alle Bodenseekreis). Die Stadt Überlingen, die zu Beginn des Lockdowns zeitweise Promenadenbereiche gesperrt hatte, setzt auf Infobanner, die an die Einhaltung der Corona-Regeln erinnern. In Friedrichshafen werden die stark frequentierten öffentlich zugänglichen Bereiche von Polizei und Stadt überwacht.

Breitenauer See bleibt gesperrt

Wegen der längeren Uferlinie am Bodensee sei die "Gesamtthematik aber nicht so dramatisch wie am Breitenauer See", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Der See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) ist seit vergangenem Freitag gesperrt. Zwar haben Vertreter der Gemeinden Löwenstein, Obersulm und Weinsberg (Kreis Heilbronn) sowie des zuständigen Zweckverbandes Breitenauer See am Mittwoch über eine mögliche Lockerung des Badeverbots beraten, blieben aber am Ende bei der Sperrung des Sees. Die Wasserfläche des Breitenauer Sees bleibt ebenso gesperrt wie die Uferbereiche und Spiel- und Sportflächen am See. Kilometerlang ist der See mit einem Polizeiband abgesperrt.

Zudem bleibt es vorerst beim Enddatum der Verfügung: Das Verbot gilt bis Ende Oktober. Verbände wie der Tourismus im Weinsberger Tal hatten unter anderem einen Online-Verkauf von Eintrittskarten angeregt. Ohne Ticket gebe es keinen Zugang zum Badebereich. Dies sei jedoch schwer kontrollierbar, hieß es beim Zweckverband Breitenauer See auf Nachfrage. Der See sei kein Schwimmbad mit klar abgegrenzten Eingängen.

Noch keine Verbote im Schwarzwald

Die Verantwortlichen im Schwarzwald sehen von drastischen Maßnahmen bislang noch ab. Allerdings behalten sie die Entwicklung am Titisee, Schluchsee und dem Windgfällweiher genau im Blick. Die Polizei werde am Wochenende zusätzliche Streifen an den Seen einsetzen, um auch die Einhaltung der Hygienebestimmungen zu kontrollieren, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Titisee-Neustadt.

Auch am beliebten Baggersee in Kirchentellinsfurt bei Tübingen herrscht Wachsamkeit. "Wir müssen dieses Wochenende abwarten. Wenn wir dann erkennen, es geht nicht mehr, kann es sein, dass wir den See sperren", sagte der Bürgermeister Bernd Haug. Er hoffe jedoch sehr, dies vermeiden zu können.

Epplesee: Rigides Vorgehen gegen Falschparker

Der Gemeinderat in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) setzt auf die Vernunft des Badesee-Besucher. So bleibt der Epplesee bei Karlsruhe auch in Zukunft für alle offen. Stattdessen werden Falschparker ab Sonntag rigoros abgeschleppt. Außerdem hilft die Landespolizei an besucherstarken Tagen bei der Verkehrsregelung und leitet die Badegäste zum Parken an das knapp einen Kilometer entfernte Messegelände um, sagte der Oberbürgermeister von Rheinstetten, Sebastian Schrempp (CDU).