Landwirte in Baden-Württemberg beklagen schlechte Jahresbilanz

Mäßige Ernten und eine schlechte Kassenlage haben den Bauern im Land im letzten Wirtschaftsjahr die Bilanz verhagelt. Sie haben erneut weniger verdient als im Bundesdurchschnitt.

Die Laune auf vielen baden-württembergischen Bauernhöfen ist trüb. Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte haben nach Angaben ihres Landesverbands im vergangenen Wirtschaftsjahr schlechtere Geschäfte gemacht als im Jahr zuvor. "Das war mehr Schatten als Licht", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Montag in Stuttgart zu den Unternehmensergebnissen des Geschäftsjahres 2020/21 (bis 30. Juni 2021). "Auch die Aussichten im aktuellen Wirtschaftsjahr sind für alle Sparten ernüchternd", so Rukwied weiter.

Hohe Kosten für Produktionsmittel belasten Betriebe

Die Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel hätten ein Allzeithoch erreicht - unter anderem wegen Lieferengpässen und gestiegenen Energie- und Treibstoffpreisen. "Das belastet die Landwirtschaft erheblich", warnte Rukwied. "Die gestiegenen Erlöse bei Milch, Rindfleisch und Feldfrüchten werden durch die deutlich verteuerten Betriebsmittel aufgezehrt." Durchschnittlich lag das Ergebnis je Familienarbeitskraft für einen Betrieb in Baden-Württemberg bei 35.210 Euro, nach 36.924 Euro im Jahr zuvor. Damit haben die Landwirtinnen und Landwirte erneut weniger verdient als im Bundesdurchschnitt. Im Ländervergleich liegt Baden-Württemberg auf dem drittletzten Platz.

Existenzbedrohender Einbruch bei Schweinehaltung

Viel schlimmer sah es in der Schweinehaltung aus. Wegen der Corona-Pandemie und des dadurch gebremsten öffentlichen Lebens gab es deutlich weniger Bestellungen durch Gastronomie und Veranstaltungen - der Schweinepreis brach ein. Laut Rukwied hat er sich seitdem nicht erholt. Die Ergebnisse der Betriebe seien um weit über die Hälfte, nämlich 58,6 Prozent auf 25.547 Euro je Familienarbeitskraft abgestürzt.

"Für die Schweinehalter ist die Situation katastrophal und existenzbedrohend. Unsere Schweinehalter stehen mit dem Rücken zur Wand und fürchten um ihre Zukunft."

Rukwied forderte Überbrückungshilfen und Abnahmegarantien - etwa durch den Lebensmittelhandel oder die Regionalprogramme.

Auch Winzerbetriebe sowie Landwirtinnen und Landwirte mit gemischtem Angebot haben 2020/21 im Vergleich zum Vorjahr Verluste eingefahren: Die Erträge der Weinbaubetriebe gingen wegen der Witterung und der vielen abgesagten Feste um 10,8 Prozent auf 29.396 Euro je Familienarbeitskraft zurück. Die Gemischtbetriebe verzeichneten ein Minus von 6,3 Prozent. "Bei diesem Betriebszweig schlug sich vor allem der eingebrochene Schweinepreis nieder", sagte Rukwied.

Milchvieh- und Anbaubetriebe sind besser dran

Besser sieht es dagegen bei Milchvieh- und Futterbaubetrieben aus. Sie haben sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erholt. Die Ergebnisse pro Familienarbeitskraft legten bei den Milchviehbetrieben um 13,9 Prozent auf 37.799 Euro zu, bei den Futterbaubetrieben mit Rindermast und Mutterkühen sogar um ein Viertel auf 20.366 Euro. Acker- und Obstbau verzeichneten den Angaben nach einstellige Zuwächse. Allerdings bleibe das Einkommensniveau dort weiter niedrig, betonte Rukwied. Während der Ackerbau um 6,6 Prozent auf 33.277 Euro wuchs, legten die Obstbauern um 3,4 Prozent auf 73.044 Euro je Familienarbeitskraft zu. "Wir hatten eine sehr gute Ernte bei ordentlichen Preisen", sagte Rukwied.

Für die Bilanz hat der Verband die Einkommen von 1.314 Betrieben ermittelt, die im Haupterwerb in der Landwirtschaft arbeiten. Vom Bruttoeinkommen muss die Familienarbeitskraft bezahlt werden, also Besitzerin oder Besitzer plus Partner oder Partnerin, sowie weitere Familienangehörige und Verwandte, die auf dem Betrieb leben und arbeiten. Das Einkommen soll desweiteren auch die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals abdecken, es werden außerdem Sozialabgaben, Steuern und finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Vorgängergeneration abgezogen. In Baden-Württemberg gibt es laut Statistik 39.100 Betriebe mit einer durchschnittlichen Größe von 36 Hektar. Die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) von ihnen wird als Familienbetrieb geführt. Jeder dritte Betrieb arbeitet im Haupterwerb, knapp zwei Drittel im Nebenerwerb.