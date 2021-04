Die Kliniken in Baden-Württemberg sollen für ihre Beschäftigten unter 60 Jahre für die Zweitimpfung den Biontech-Impfstoff bekommen. Das hat die Landesregierung zugesichert.

In den Krankenhäusern im Land stehen nun die Zweitimpfungen für das Klinikpersonal an. Im Februar hatte die Landesregierung den Kliniken die ersten Lieferungen des Impfstoffs von Astrazeneca zur Verfügung gestellt. Da die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, nur über 60-Jährige mit Astrazeneca zu impfen, bekommen die Kliniken nun Biontech.

Impfstoff soll rechtzeitig zur Verfügung stehen

Die Kliniken seien am Mittwoch über die genauen Liefertermine informiert worden, so Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfungen würden eingehalten. "Das Klinikpersonal leistet in dieser Pandemie Großartiges, arbeitet oft bis an die Belastungsgrenze und nicht selten auch darüber hinaus. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir gerade auch für diese Berufsgruppe die Impfungen sicherstellen können", so Lucha in einer Pressemitteilung.

Zweitimpfung für Menschen unter 60 mit mRNA-Impfstoff

Alle Menschen in Baden-Württemberg unter 60 Jahre, die bei der Erstimpfung Astrazeneca erhalten haben, sollen bei der Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff erhalten. Also entweder Biontech oder Moderna.

Gebuchte Termine für Zweitimpfung bleiben gültig

In den Impfzentren des Landes bleiben alle bereits gebuchten Astrazeneca-Zweitimpftermine gültig. Unter 60-Jährige werden im Impfzentrum bei der Zweitimpfung auf einen vorhandenen mRNA-Impfstoff umgebucht. Dies geschieht direkt vor Ort. Sollte ein mRNA-Impfstoff an diesem Tag nicht zur Verfügung stehen, erhalten die Bürgerinnen und Bürger nach Angaben des Ministeriums vor Ort einen neuen Termin für eine Zweitimpfung.