Immer weniger Kriminalität im Land

Die Kriminalität im Land ist im vergangenen Jahr nach einer ersten Schätzung des baden-württembergischen Innenministeriums erneut zurückgegangen. Auch im Jahr 2021 habe sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. "Es deutet sich ein erneuter Rückgang der Kriminalitätsbelastung bei tendenziell steigender Aufklärungsquote an." Bereits 2020 verzeichnete das Land mit 4.852 Straftaten auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1984. Auch bei Straftaten im öffentlichen Raum, etwa Aggressions- oder Drogendelikten, deute sich ein erneuter Rückgang an. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist Baden-Württemberg eines der sichersten Länder. Das sei kein Zufall, sondern Ergebnis harter Arbeit, so Strobl.