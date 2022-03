Land investiert 30 Millionen zur Belebung von Innenstädten

Um die durch Corona gebeutelten Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg finanziell zu unterstützen, stellt das Land insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei soll es vor allem darum gehen, die Ortskerne zu erhalten und zu stärken. Das teilt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen am Mittwoch mit. "Gleichzeitig fördern wir die Klimaverträglichkeit und Barrierefreiheit mit dem Ausbau von Grün- und Freiflächen," so Bauministerin Nicole Razavi (CDU). Mit dem "Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier" (kurz: "Landes-SIQ") sollen beispielsweise Büchereien und Mediatheken, Stadtteilzentren, Volkshochschulen, Kindertagesstätten, Begegnungs- und Jugendeinrichtungen oder Spielplätze als Orte der Integration gefördert werden. Städte und Kommunen müssen bis zum 20. Juni ihren Antrag stellen. Dem Land geht es primär darum, Einrichtungen zu modernisieren und umzunutzen. In Ausnahmefällen werden aber auch Neubauten gefördert.