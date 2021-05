per Mail teilen

Angesichts des Betrugsverdachts bei Corona-Teststellen fordert die baden-württembergische Landesregierung exakte Angaben des Bundes. Auch der Deutsche Städtetag will Konsequenzen.

Der mutmaßliche Abrechnungsbetrug werde bei der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern am Montag zur Sprache gebracht, kündigte der Amtschef des Landesgesundheitsministeriums, Uwe Lahl, gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müsse einschätzen, wie groß das Problem tatsächlich sei.

"Wir brauchen vom Bund jetzt Fakten, um zu entscheiden, wie wir weiter vorgehen."

Die relativ geringen Anforderungen für die Zulassung hatte in den vergangenen Wochen zu einer schnell wachsenden Zahl neuer Teststationen geführt. Der Bund überweist den Testzentren 18 Euro pro durchgeführtem Antigen-Schnelltest. Nun gibt es Berichte über möglichen Abrechnungsbetrug bei den sogenannten Corona-Bürgertests. Nach einer Recherche von "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR sollen in Corona-Teststellen häufig deutlich mehr Tests bei den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet werden als tatsächlich durchgeführt worden seien.



Bericht verweist auf mangelnde Kontrollmöglichkeiten

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hat Ermittlungen gegen ein Unternehmen aufgenommen, das an mehreren Standorten Teststationen betreibt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen nehmen gemäß der entsprechenden Verordnung des Bundes nur die monatlichen Meldungen der entstandenen Kosten der registrierten Testanbieter entgegen, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung beiden Zeitungen sagte: "Überprüfen können sie ausschließlich formale Aspekte." Mehr sei nicht möglich, da die übermittelten Angaben der Anbieter aus Gründen des Datenschutzes keinen Bezug zu getesteten Personen aufweisen dürften.

Betrug möglicherweise auch in Bayern

In Bayern ist dem Gesundheitsministerium "konkret ein Fall bekannt, in dem die Behörden ermitteln", sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presseagentur am Sonntag. Um welche Teststelle es sich handelt, wollte er "wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens und der noch geltenden Unschuldsvermutung" nicht sagen.

Deutscher Städtetag fordert Konsequenzen

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, sagte, es müsse schnell geklärt werden, wie Kontrollen verstärkt werden könnten. Möglicherweise müssten wegen des Betrugsverdachts bei den Corona-Testzentren auch Abrechnungsverfahren geändert werden. Es sei in der aktuellen Phase der Pandemie wichtig, viel zu testen, weil es mehr Normalität ermögliche. Wenn sich aber jemand mit dem Betrieb eines Testzentrums bereichern wolle, müsse das bestraft werden, so Dedy.

Spahn verteidigt Strategie

Bei seinem Besuch in Südafrika betonte der Bundesgesundheitsminister, die Bürgertests seien sehr pragmatisch in einer Situation möglich gemacht worden, in der ein schneller Aufbau gewollt gewesen sei.

"Die allermeisten Anbieter von Teststellen machen das mit großem Engagement, sehr professionell und auch sehr ordentlich."

Dabei entschieden die Behörden am Ort über Betreiber von Teststellen wie Ärzte, Apotheker, Rotes Kreuz oder auch private Anbieter. Eine nachträgliche Kontrolle sei bereits vorgesehen, betonte Spahn. Anbieter müssten damit rechnen, dass Unterlagen bis Ende 2024 überprüft werden können.

Egal ob bei Masken oder beim Testen - jeder, der die Pandemie nutzt, um sich kriminell zu bereichern, sollte sich schämen. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft bei den bekannt gewordenen Einzelfällen die Ermittlungen aufgenommen hat. (1/3)

In den vergangenen Tagen war Spahn in die Kritik gekommen. Die SPD attackierte ihn, die Grünen verlangten die Nachbesserung der Testverordnung, die FDP sogar einen Sonderermittler.