Der bisherige Hitze-Rekord in Baden-Württemberg von 40,2 Grad in den Jahren 2015 und 2003 wurde heute nicht geknackt, berichtet ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Die Tageshöchsttemperatur im Land von 38,8 Grad wurde in Baden-Baden und dem nahegelegenen Bühl gemessen.