Die baden-württembergische Landesregierung will die Wasserstoffindustrie mit finanzieller Unterstützung stärken. Das Kabinett gab am Dienstag weitere 26 Millionen Euro für Projekte in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie frei. Derzeit beschäftigten sich im Land bereits mehr als 90 Unternehmen und 18 Forschungseinrichtungen intensiv mit der Technologie, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart. Laut Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) geht es dabei um 16.000 Arbeitsplätze und neun Milliarden Euro Umsatz bis zum Jahr 2030. Das Wasserstoff-Förderprogramm läuft bis 2024. Um Fördergelder können sich Unternehmen mit technologischen Einzelvorhaben bewerben, aber ebenso Hochschulen und Forschungseinrichtungen, kommunale Betriebe oder Zweckverbände. Mit "grünem" Wasserstoff - also klimaneutral aus erneuerbarem Strom erzeugt - soll der Einsatz fossiler Energieträger verringert werden.