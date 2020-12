Mit der steigenden Mediennutzung verlagert sich ein erheblicher Teil an Straftaten immer weiter in den virtuellen Raum - auch in Baden-Württemberg. Deshalb berät am Dienstag das grün-schwarze Kabinett wohl über einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Cybersicherheit und gibt ihn zur Anhörung frei. Demnach soll im Frühjahr 2021 eine Cybersicherheitsagentur errichtet werden, die Anfang 2022 voll betriebsbereit sein soll. "Die Digitalisierung wird nur gelingen, wenn sie sicher ist und die Menschen der Technik vertrauen", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Sein Ministerium geht davon aus, dass die Straftaten im Bereich Cybercrime in diesem Jahr insgesamt ein hohes Niveau erreichen. "In den Monaten Januar bis August 2020 zeichnet sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für den Deliktsbereich des Ausspähens und Abfangens von Daten ein Anstieg der Fallzahlen ab. Für den Bereich der Datenveränderung und Computersabotage deutet sich dagegen ein Rückgang an", sagte ein Sprecher.