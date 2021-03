Nach dem Stopp der Astrazeneca-Impfungen sind viele Fragen offen: Was passiert mit meinem Termin? Wer ist jetzt dran? Was ist mit den anderen Impfstoffen? Hier finden Sie Antworten.

In Baden-Württemberg fallen wegen der gestoppten Astrazeneca-Impfungen sehr große Mengen an Impfstoff weg. Zuletzt hatte das Land täglich rund 15.000 Impfungen mit Astrazeneca durchgeführt, entsprechend viele Termine müssen nun abgesagt werden. Folgende Regelungen hat das Gesundheitsministerium getroffen: Die Terminabsagen gelten zunächst bis einschließlich Montag, 22. März, und umfassen Erstimpfungen. Spätere Termine bleiben zunächst bestehen. Menschen, deren Ersttermin abgesagt wurde, werden gebeten, die Informationen zum Zweittermin aufzubewahren. Bislang haben in Baden-Württemberg noch keine Zweitimpfungen mit Astrazeneca stattgefunden.

"Wir werden die stark verminderten Impfstoffmengen jetzt dazu nutzen, die besonders vulnerablen Menschen aus der ersten Priorität vorrangig zu impfen", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag. Die Abarbeitung der Warteliste mit Menschen über 80 und über 65 aus Berufsgruppen aus der ersten Priorität habe absoluten Vorrang. Man wolle jetzt möglichst viele Termine durch direkte Umbuchungen auf die beiden anderen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sicherstellen und so "zeitnahe" Impfungen ermöglichen.

Für die Abarbeitung der Warteliste wird das Terminbuchungssystem zunächst bis Montag, 22. März, geschlossen. Für diese Zeit können weder telefonisch noch online Termine in den Impfzentren gebucht werden. Die Menschen auf der Warteliste werden direkt durch das Callcenter informiert, wenn ein Termin für sie verfügbar ist. Wer am Dienstag (16. März) eine Absage für einen mit Astrazeneca gebuchten Termin erhalten hat, wird hinter den Menschen aus der ersten Priorität auf die Warteliste genommen. Sobald die Warteliste der über 80-Jährigen abgearbeitet ist, kommen jene zum Zug, die bereits einen Termin mit Astrazeneca gebucht hatten und deren Termin nicht auf einen anderen Impfstoff umgebucht werden konnte.

Alle bereits gebuchten Termine mit Biontech/Pfizer oder Moderna bleiben bestehen. Das gilt für alle Menschen aus der ersten und der zweiten Priorität, egal welchen Alters. Sofern auf der Terminbestätigung der Impfstoff nicht vermerkt ist, lässt sich anhand des Abstands zwischen Erst- und Zweittermin feststellen, um welchen Impfstoff es sich handelt. Bei einem Abstand von neun Wochen und mehr handelt es sich um einen Termin mit Astrazeneca. Kürzere Abstände bedeuten, dass die Termine auf Biontech oder Moderna gebucht sind. Termine mit diesen beiden Impfstoffen finden unverändert statt.

In den beiden Impfzentren im Landkreis Karlsruhe sind nur noch 24 statt 60 Menschen je Schicht im Einsatz, sagte der Leiter der zwei Impfzentren im Kreis, Dieter Hassler. In den beiden Zentren waren täglich je 300 Astrazeneca-Dosen verimpft worden. Im Impfzentrum Calw wurde komplett auf Einschichtbetrieb umgestellt, nachdem zuvor an zwei Tagen pro Wochen zwei Schichten im Einsatz waren. Statt 3.000 würden hier nur noch 570 Impfungen pro Woche verabreicht, sagte eine Sprecherin. In Göppingen erhielten die Menschen, die am Dienstag Astrazeneca hätten bekommen sollen, stattdessen eine Impfung mit Biontech. Das sei aber nur deswegen möglich gewesen, weil es eine kleine Reserve des Vakzins gegeben habe, hieß es.