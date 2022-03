Baden-Württemberg bereitet sich auf viele Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Der Krieg werde immer brutaler: Die Landesregierung rechnet mit deutlich mehr Flüchtlingen aus der Ukraine - auch in Baden-Württemberg. Mit Kommunen und Landkreisen laufen die Vorbereitungen.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg geht davon aus, dass in den kommenden Tagen eine deutlich größere Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Baden-Württemberg ankommen wird als bislang. Rund 130 Flüchtlinge aus der Ukraine waren nach Angaben von Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) bis Mittwoch (2. März) in Baden-Württemberg angekommen. Hinzu kämen zahlreiche Menschen, die direkt bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind.

Migrationsministerin Gentges: Krieg wird immer brutaler

Gentges spricht von einem immer brutaler werdenden Vorgehen Russlands in der Ukraine, daher sei in den nächsten Tagen mit steigenden Flüchtlingszahlen zu rechnen. Sie kommen zunächst in das Ankunftszentrum in Heidelberg sowie in die vier Landeserstaufnahmestellen, bevor sie in Städten und Gemeinden untergebracht werden.

Bis Ende März können Geflüchtete aus der Ukraine im ÖPNV in Baden-Württemberg kostenlos fahren. Wie die BW-Tarif-GmbH mitteilt, gilt dies in Nahverkehrszügen, S-Bahnen, Bussen oder Straßenbahnen.

In Heidelberg sind bislang vor allem Frauen, Kinder und Ältere angekommen

Der Leiter des Ankunftszentrums in Heidelberg, Markus Rothfuß, rechnet mit vielen Hunderten Flüchtlingen aus der Ukraine in den nächsten Tagen. In seinem Zentrum sind derzeit 40 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, vor allem Frauen mit Kindern und ältere Leute; viele davon sind aus dem von der russischen Armee beschossenen Kiew geflohen. Einige wurden in der Nacht von Helfern nach 2.000 Kilometer langer Reise nach Heidelberg gebracht.

Die weiteren aktuell 90 Geflüchteten sind in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Sigmaringen, Freiburg, Karlsruhe und Ellwangen (Ostalbkreis) untergekommen. Die Heidelberger Einrichtung ist für 2.000 Menschen ausgelegt. Derzeit sind laut Rothfuß 1.400 Plätze besetzt, es werde jedoch eine Ausweitung angestrebt.

Helferinnen und Helfer mit Ukrainischkenntnissen gefragt

Derzeit versucht man in den Aufnahmezentren, Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen als Ansprechpartner für die Ankömmlinge zu finden.

"Sie sollen nicht das Gefühl bekommen, dass sie allein gelassen werden."

Alle Geflüchtete bekommen in den Erstaufnahmezentren Essen, Trinken und einen Platz zum Schlafen. Sie werden medizinisch und psychologisch betreut. Nach drei bis vier Wochen können sie in Unterkünfte in den umliegenden Stadt- und Landkreisen umziehen. Nach Deutschland geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer können sich mit ihrem Pass ohne Visum drei Monate in Deutschland aufhalten.