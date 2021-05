Nach dem Europapark in Rust will das Land Baden-Württemberg weitere Modellversuche starten. Das Ziel: Erkenntnisse gewinnen, wie trotz Pandemie mehr Alltag einkehren kann.

Öffnungen im Tourismussektor, in der Kultur und bei Freizeitaktivitäten: Mit ausgesuchten Modellprojekten will Baden-Württemberg Konzepte für eine Zukunft mit weiter gesunkenen Corona-Zahlen erproben. Bis zum Donnerstag können Vorschläge für Öffnungen mit entsprechendem Modellcharakter eingereicht werden, so das Sozialministerium am Dienstag in einer Mitteilung.

Voraussetzung sei eine stabile Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Land- oder Stadtkreis. Außerdem müsse ein digitales System zur Kontaktpersonennachverfolgung vorliegen sowie eine wissenschaftliche Begleitung sichergestellt sein.

Erkenntnisse für weiteren Lockerungen erhofft

"Mit den Modellprojekten wollen wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die wir in weitere Öffnungsüberlegungen und Lockerungen einbeziehen werden", erklärte der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl.

Welcher Anwärter tatsächlich den Status als Modellprojekt bekommt, werde in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und den Kommunalen Landesverbänden getroffen.

Europapark Rust bereits Modellprojekt

Der Europapark in Rust (Ortenaukreis) hat bereits den Zuschlag erhalten und darf als Modellprojekt ab Freitag wieder für eine begrenzte Besucherzahl öffnen. Zunächst sollen nur 3.000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf das Gelände des Vergnügungsparks dürfen. Wenn alles nach Plan läuft, soll laut Parkchef Roland Mack danach auf 10.000 Personen erhöht werden, sagte er am Samstag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Normalerweise hätte der Park eine ausreichende Kapazität für 20.000 Menschen.

Eigentlich dürfen Freizeitparks in Baden-Württemberg erst in einer dritten Öffnungsstufe wieder Besucher empfangen - also frühestens etwa einen Monat nach dem Außerkrafttreten der sogenannten Bundesnotbremse im jeweiligen Kreis. Über die weiteren Modellprojekte solle nach Pfingsten Klarheit bestehen, so das Ministerium.

Bundesnotbremse stoppte Corona-Modellstadt Tübingen

In Tübingen startete bereits im März der Modellversuch "Öffnen mit Sicherheit": Mit einem negativen Corona-Schnelltest konnte man ein sogenanntes Tübinger Tagesticket erhalten und damit im Einzelhandel in der Stadt einkaufen, Außengastronomie nutzen und einen Friseur besuchen. Auch Kulturangebote wie Theater und Kinos hatten für Besucherinnen und Besucher mit einem negativen Schnelltest geöffnet.

Ende April machte dann die Bundesnotbremse dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) einen Strich durch die Rechnung. Die Sieben-Tage-Inzidenz war zu hoch und so musste der Modellversuch beendet werden.

