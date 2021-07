per Mail teilen

In Baden-Württemberg soll es nach den Sommerferien weiterhin regelmäßige Coronatests an Schulen und Kitas geben. Das Land stellt 73 Millionen Euro bereit.

"Die Verbreitung der Delta-Variante macht uns Sorgen", so Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag. Deshalb soll der Start nach den Sommerferien durch regelmäßige Tests begleitet werden. Das grün-schwarze Kabinett habe dafür 73 Millionen Euro freigegeben, erklärte der Gesundheitsminister. Das Geld werde den kommunalen Schulträgern zur Verfügung gestellt, "damit wir bis zu den Herbstferien ein sichergestelltes Testregime haben".

Anstieg der Zahlen wegen Reiserückkehrern befürchtet

Die Landesregierung befürchtet einen Anstieg der Infektionszahlen vor allem durch Reiserückkehrer. "Deshalb soll der Schulstart nach den Sommerferien durch ein umfassendes Testkonzept begleitet werden", so Lucha. Den Schulträgern sei es freigestellt, ob sie die vom Land beschafften Antigen-Schnelltests beziehen oder selbst andere Tests beschaffen wollen, so das Sozialministerium. Auch sogenannte PCR-Pool- oder Lolli-Tests, wie sie bei einem Freiburger Modellprojekt zum Einsatz kamen, seien möglich. Die Kosten übernehme auch in diesem Fall das Land.