Baden-Württemberg-Pavillon wird auf Expo eröffnet

Der Pavillon ist fünfmal teurer geworden als ursprünglich geplant - am Sonntag wird er auf der Weltausstellung eröffnet. Baden-Württemberg ist dort als einziges deutsches Bundesland vertreten.

Ursprünglich hätte die Expo schon vor einem Jahr eröffnet werden sollen. Doch die Corona-Pandemie hat auch ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür soll die Weltausstellung jetzt starten. Mit dabei ist als einziges Bundesland aus Deutschland Baden-Württemberg - und zwar mit einem Pavillon, der heiß diskutiert wurde.

Doch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) blickt jetzt vor allem auf die Eröffnung: "Für kaum eine andere Region ist das Motto 'Feel the Spirit of Innovation' passender", sagte sie vor wenigen Tagen. Sie freue sich auf die Eröffnung und sei dankbar, dass alle Projektpartner geholfen hätten, das Bundesland von der besten Seite zu präsentieren.

"Gerade in der aktuellen Phase der wirtschaftlichen Erholung werden wir diese einmalige Gelegenheit nutzen und der Weltöffentlichkeit die Innovationskraft, Stärke und Kreativität Baden-Württembergs präsentieren."

Trachten in der Wüste Dubais

Auch der Direktor des Baden-Württemberg-Hauses, Ulrich Kromer, ist zufrieden: Endlich kann der Pavillon eröffnet werden. 190 Länder und eben ein Ländle bekommen auf der Expo in Dubai Besuch von der Welt. Im Pavillon kann man zum Beispiel die Schönheit der Trachten aus dem Schwarzwald betrachten oder sich über eine deutsche Technik informieren, über die man mit Flugdrachen Windenergie nutzen kann. Kromer sagt, das Engagement auf der Expo bringe zunächst einmal einen Bekanntheitsgrad und ein Image. Es werde sich außerdem "im intellektuellen Austausch über Baden-Württemberg" und im Tourismus widerspiegeln. Und auch die Wirtschaft werde profitieren.

"Für die anwesenden Firmen und Partner, die wir haben, gehen wir auch davon aus, dass die Innovationen, die hier gezeigt werden, auch gewisse Geschäfte im Nachgang auslösen."

Der Pavillon von Baden-Württemberg auf der Weltausstellung Expo in Dubai. Ursprünglich war er als Projekt aus der Wirtschaft gedacht, um sich der Welt als Standort zu präsentieren. Aber dann zogen Sponsoren ihre Zusagen zurück. Weil Verträge unklar ausgestaltet waren, musste das Land einspringen - und für eine Kostensteigerung von drei auf mehr als 15 Millionen Euro aufkommen. Das Konzept des Pavillons wurde überarbeitet. Das Baden-Württemberg-Haus soll laut Wirtschaftsministerium den Innovations-, Wirtschafts-, Forschungs-, Tourismus- und Kulturstandort Baden-Württemberg repräsentieren. Jetzt ist der Pavillon fertig und vor allem durch seine Architektur ein Hingucker. Die Exponate sollen in ein flexibles Licht- und Raumkonzept integriert sein. Besucherinnen und Besucher sollen Teil des baden-württembergischen Ideenraums werden. Aber auch kulturelle Veranstaltungen, Events oder künstlerische Aktionen sollen in dem Pavillon möglich sein. Das Haus soll Unternehmen und Bildungseinrichtungen die Möglichkeit bieten, sich und ihre Leistungen auf verschiedenste Art und Weise einem breiten internationalen Publikum vorzustellen.

Eine Initiative aus der Wirtschaft, die das Land am Ende bezahlt

Der Baden-Württemberg-Pavillon war ursprünglich als Projekt der Wirtschaft geplant. Eine Projektgesellschaft sollte das Vorhaben mithilfe von Firmen finanzieren. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen und Verträge unklar ausgestaltet waren, musste das Land einspringen - und für eine Kostensteigerung von drei auf mehr als 15 Millionen Euro aufkommen. In Fokus der Kritik um die Finanzierung: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Ein Untersuchungsausschuss kam zu dem Ergebnis, die Wirtschaftsministerin habe ein verheerendes Missmanagement betrieben. So bezeichnete es der SPD-Obmann Daniel Born. Das Wirtschaftsministerium sei "naiv in Verträge reingestolpert". Born forderte mehrfach den Rücktritt von Hoffmeister-Kraut.

Immer wieder beteuerte die Wirtschaftsministerin: Es sei nicht gewollt gewesen, dass das Land Vertragspartner wurde. Erik Schweickert (FDP), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Landtags von Baden-Württemberg, sieht jetzt die Chancen, die Dubai für das Bundesland bringen könnte: "Es ist sicherlich die Möglichkeit zu zeigen, für was Baden-Württemberg steht und von daher ist es sicherlich auch eine Chance." Im Landtag dürfte genau beobachtet werden, welchen Nutzen das millionenschwere Engagement des Landes auf der Expo bringen wird.