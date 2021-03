Einkaufen im Internet ist fast nirgends in der EU so beliebt wie bei den Baden-Württembergern. Nur bei den Dänen sei der Anteil der Online-Shopper an den Internetnutzern noch höher als hier im Land, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit. Liege in Dänemark der Anteil der Internetnutzer, die auch über das Web einkaufen, bei 86 Prozent, so seien es in Baden-Württemberg 85 Prozent. Bei den 25- bis 34-Jährigen in Baden-Württemberg kaufen sogar 97 Prozent übers Internet - das ist laut Statistik der höchste Wert in der EU. Deutschland insgesamt kommt der Auswertung zufolge in allen Altersgruppen gemeinsam auf einen Wert von 84 Prozent. Den geringsten Anteil an Online-Shoppern verzeichnet Rumänien mit 29 Prozent.