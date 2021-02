Um mehr für den Klimaschutz zu tun, hat Baden-Württemberg Naturflächen aufgekauft. Im vergangenen Jahr habe das Land rund 140 Hektar solcher Flächen erworben, insbesondere in Mooren, teilte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) am Sonntag in Stuttgart mit. Investiert wurden dafür etwa 2,1 Millionen Euro. Im Jahr 2019 waren rund 90 Hektar angekauft worden. Die Käufe würden überwiegend aus Landesmitteln sowie aus Mitteln der Stiftung Naturschutzfonds finanziert. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sagte, Moorflächen würden "dringender denn je" gebraucht, um biologische Vielfalt im Land zu erhalten und zu stärken. Außerdem seien wassergesättigte Moore "ein riesiger Kohlenstoffspeicher". Gekauft wurden Flächen unter anderem im Naturschutzgebiet "Wurzacher Ried", im Federseemoor - dem größten Moor in Südwestdeutschland, im Südschwarzwald, am Oberrhein und auf der Schwäbischen Alb.